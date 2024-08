West Indies vs South Africa 1st Test 2024: दक्षिण अफ्रीका 154 रन से आगे, पहले टेस्ट में केवल एक दिन बाकी, 5वें दिन क्या होगा...

Highlights West Indies vs South Africa 1st Test 2024: चौथे दिन सिर्फ 30 ओवर का क्रिकेट संभव हो सका। West Indies vs South Africa 1st Test 2024: टेस्ट में बारिश के कारण साढ़े चार सत्र गंवाए हैं। West Indies vs South Africa 1st Test 2024: दक्षिण अफ्रीका ने इस टेस्ट पर कब्ज़ा कर लिया है।

West Indies vs South Africa 1st Test 2024: बारिश ने टेस्ट मैच का मजा करकिरा कर दिया। बारिश से प्रभावित पहले टेस्ट क्रिकेट मैच मेहमान दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी है। मेजबान वेस्टइंडीज के सामने मैच बचाना रह गया है। बारिश के कारण कई दिन मैच नहीं हुए। चौथे दिन सिर्फ 30 ओवर का क्रिकेट संभव हो सका। दक्षिण अफ्रीका ने इस टेस्ट पर कब्ज़ा कर लिया है। कुल बढ़त 154 है। अगर आज मौसम अच्छा रहा, तो वे एक आसान बढ़त हासिल कर मेहमान इंडीज को दूसरी पारी खेलने का मौका देंगे। वेस्टइंडीज दक्षिण अफ्रीका ने इस टेस्ट में बारिश के कारण साढ़े चार सत्र गंवाए हैं।

South Africa are pushing for victory in the first Test against West Indies heading into the final day 👀#WTC25 | 📝 #WIvSA: https://t.co/N1SIpFPAXnpic.twitter.com/eYJ9Zfc7yt — ICC (@ICC) August 11, 2024

दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शनिवार को यहां पहले टेस्ट मैच के वर्षा से प्रभावित चौथे दिन 154 रन की कुल बढ़त हासिल कर ली लेकिन ड्रॉ से बचने के लिए उसे अनुकूल मौसम की जरूरत होगी। शनिवार को शुरुआती छह घंटे का खेल बारिश के कारण धुलने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान टीम को 233 रन पर आउट करके पहली पारी में 124 रन की बढ़त हासिल की और फिर दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट खोए 30 रन बनाकर 154 रन की कुल बढ़त हासिल की।

वेस्टइंडीज ने चार विकेट पर 145 रन से आगे खेलना शुरू किया लेकिन आखिरी छह विकेट सिर्फ 60 रन जोड़कर 233 रन तक गंवा दिए जिससे दक्षिण अफ्रीका की जीत की उम्मीद बंधी। दक्षिण अफ्रीका को हालांकि जीत दर्ज करने के लिए अंतिम दिन बारिश नहीं होने की प्रार्थना करनी होगी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से केशव महाराज ने 19 रन देकर चार विकेट चटकाए।

दिन का खेल खत्म होने पर टोनी डी जॉर्जी 14 जबकि एडेन मार्करम नौ रन बनाकर खेल रहे थे। पहले टेस्ट मैच का प्रत्येक दिन बारिश से प्रभावित रहा है। पहले दिन केवल 15 ओवर फेंके जा सके। इंग्लैंड में 0-3 से श्रृंखला गंवाने के बाद वेस्टइंडीज इस श्रृंखला में उतरा है। इंग्लैंड में दो टेस्ट तीन दिन के भीतर समाप्त हो गए थे। दो टेस्ट मैच की श्रृंखला के बाद तीन टी20 मैच खेले जाएंगे।

केशव महाराज ने 4 खिलाड़ी को आउट किया। केशव ने 40 ओवर की गेंदबाजी में 76 रन दिए। कगिसो रबाडा ने 18 ओवर में 56 रन देकर 3 विकेट झटके। वेस्टइंडीज की तरफ से कार्टी ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका 154 रन आगे और 10 विकेट हाथ में हैं। टोनी डी ज़ोरज़ी 16 गेंद में 14 रन और एडेन मार्कराम 15 गेंद में 9 रन बनाकर क्रीज पर है।

