WI VS PNG 2024 ICC Men's T20 World Cup: पीएनजी को हराने में दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज की फूली सांस, रोस्टन और रसेल ने 18 गेंद में 40 रन जोड़कर दिलाई जीत, जानें कहानी

Highlights West Indies vs Papua New Guinea 2024 ICC Men's T20 World Cup: 137 रन बनाकर जीत से अभियान शुरू करने में कामयाब रही। West Indies vs Papua New Guinea 2024 ICC Men's T20 World Cup: वेस्टइंडीज की आधी टीम 97 रन पर पवेलियन पहुंच गयी थी। West Indies vs Papua New Guinea 2024 ICC Men's T20 World Cup: पीएनजी के कप्तान असद वाला ने दो विकेट झटके।

West Indies vs Papua New Guinea 2024 ICC Men's T20 World Cup: दो बार की चैम्पियन वेस्टइंडीज को रविवार को यहां टी20 विश्व कप मुकाबले में पापुआ न्यू गिनी (पीएनजी) को पांच विकेट से हराने में मशक्कत करनी पड़ी। अपना दूसरा टी20 विश्व कप खेल रही पीएनजी ने मजबूत खिलाड़ियों से भरी वेस्टइंडीज को दबाव में डालकर अच्छा प्रदर्शन किया और ऐसा लग रहा था कि कहीं टूर्नामेंट के शुरू में ही उलटफेर देखने को न मिल जाये। रोस्टन चेज (नाबाद 42 रन) और आंद्रे रसेल (नाबाद 15 रन) ने मिलकर छठे विकेट के लिए 18 गेंद में 40 रन की अटूट साझेदारी से जीत तक पहुंचाया।

वेस्टइंडीज की आधी टीम 97 रन पर पवेलियन पहुंच गयी थी लेकिन चेज और रसेल के मिलकर लगाये तीन छक्कों और चार चौकों से टीम 19 ओवर में पांच विकेट पर 137 रन बनाकर जीत से अभियान शुरू करने में कामयाब रही। पीएनजी के कप्तान असद वाला ने दो विकेट झटके। इससे पहले पीएनजी ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद मध्यक्रम बल्लेबाज सेसे बाऊ (50 रन) के अर्धशतक से आठ विकेट पर 136 रन बनाये। वेस्टइंडीज के लिए अच्छी शुरूआत करने वाले ब्रैंडन किंग (34 रन) ने पहले ओवर में स्ट्रेट और स्क्वायर लेग पर दो चौके जमाये।

West Indies overcome early jitters to register win against PNG in their opening #T20WorldCup clash 👊#WIvPNG | Match report 👇https://t.co/b8qfhj9sIl — ICC (@ICC) June 2, 2024

पर जॉनसन चार्ल्स खाता खोले बिना दूसरे ओवर में अलेई नाओ की गेंद पर पगबाधा आउट हुए। इसी ओवर के बीच में बारिश आ गयी और 20 मिनट की बाधा के बाद यह ओवर पूरा हुआ। किंग ने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर काबुआ मोरिया पर कवर और मिड ऑफ के बीच में चौके के लिए भेजने के बाद प्वाइंट पर एक और चौका जड़ दिया।

किंग ने फिर चौथे ओवर के अंत में नाओ पर लगातार चौके जमाये। निकोलस पूरन (27 रन) ने छठे ओवर में सेसे बाऊ की पहली गेंद पर पवेलियन की ओर छक्का, दूसरी गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौका और अगली गेंद पर लांग ऑन पर छक्का जड़कर इस ओवर से 18 रन जोड़े। पीएनजी के गेंदबाजों ने इसके बाद वेस्टइंडीज पर दबाव बनाना शुरू किया।

और अगले दो ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं लगने दी। इस दबाव का उन्हें फायदा मिला। नौवें ओवर में जॉन करिको की गेंद पर पूरन लांग ऑन में कैच देकर आउट हो गये। 10वां ओवर मेडन रहा जिसमें किंग (29 गेंद) असद वाला का शिकार बन गये। वेस्टइंडीज का स्कोर 10 ओवर में तीन विकेट पर 63 रन था।

रोवमैन पॉवेल (15 रन) और शेरफाने रदरफोर्ड के आउट होने से स्कोर पांच विकेट पर 97 रन हो गया था। फिर चेज (27 गेंद, चार चौके, दो छक्के) और रसेल (नौ गेंद, एक छक्का) ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। पीएनजी के लिए बाऊ (43 गेंद, छह चौके, एक छक्का) ने जोशीले प्रदर्शन से अर्धशतकीय पारी खेली।

पीएनजी की टीम चार विकेट पर 50 रन बनाकर लड़खड़ा रही थी। लेकिन बाऊ ने चार्ल्स अमिनी (12) के साथ 44 रन की साझेदारी कर टीम को जल्दी सिमटने से बचाया। वेस्टइंडीज को पिच से टर्न की उम्मीद थी जिससे उसने टॉस जीतकर विपक्षी टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और तीन स्पिनरों को उतारा।

अकील हुसैन के पहले ओवर में ही स्पिन मुफीद हालात साफ दिखे। हालांकि पहला विकेट तेज गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड को मिला जिन्होंने टोनी उरा को विकेट के पीछे कैच कराया। हुसैन ने आर्म बॉल से तीसरे नंबर के खिलाड़ी लेगा सियाका को आउट किया। अल्जारी जोसेफ ने पीएनजी के कप्तान असद वाला (22 गेंद, 21 रन) को आउट किया।

वाला ने कवर क्षेत्र में दो बेहतरीन शॉट लगाये, लेकिन वह बैकवर्ड प्वाइंट पर रोस्टन चेस को शानदार कैच देकर आउट हो गये। वाला का स्पिनर रोस्टन चेस की गेंद एक्स्ट्रा कवर पर लगाया गया छक्का पीएनजी की पारी के शानदार शॉट में शामिल रहा।

फिर बाऊ ने पीएनजी की पारी को मजबूती देने के लिए बीच बीच में बाउंड्री लगाना जारी रखा। बायें हाथ के इस बल्लेबाज ने स्पिनर गुडाकेश मोती पर एक छक्का और दो चौके लगाकर पारी को तेजी दी। हालांकि बाऊ के आउट होने के बाद एसोसिएट देश की टीम ने 140 रन के करीब पहुंचकर अच्छा प्रदर्शन किया।

पीएनजी ने अच्छा क्रिकेट खेला : वेस्टइंडीज कप्तान पॉवेल

दो बार की चैम्पियन वेस्टइंडीज के कप्तान रोवमैन पॉवेल ने रविवार को यहां टी20 विश्व कप मुकाबले के बाद पापुआ न्यू गिनी (पीएनजी) की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने काफी अच्छा क्रिकेट खेला। वेस्टइंडीज को पांच विकेट की जीत दर्ज करने में मशक्कत करनी पड़ी जिसमें रोस्टन चेज (नाबाद 42 रन) और आंद्रे रसेल (नाबाद 15 रन) का प्रदर्शन अहम रहा।

पॉवेल ने मैच के बाद कहा, ‘‘इस प्रदर्शन का श्रेय पीएनजी को दिया जाना चाहिए। उनकी योजना सरल थी और उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला। ’’ अपना दूसरा टी20 विश्व कप खेल रही पीएनजी के कप्तान असद वाला ने कहा, ‘‘अपनी टीम के प्रयास पर गर्व है। यह प्रतिस्पर्धी स्कोर था लेकिन अगर 10 से 15 रन और बन गये होते तो अच्छा होता। हमने उन पर दबाव बनाया, उससे खुश हैं। ’’