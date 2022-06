West Indies vs Bangladesh: रोच के 250 टेस्ट विकेट, वेस्टइंडीज के छठे बॉलर, दूसरे टेस्ट में पारी से हार को टालने के लिए जूझ रही बांग्लादेश

Highlights केमार रोच ने महमूदुल्लाह हसन जॉय और अनामुल हक को पवेलियन भेजा। दूसरी पारी के छह विकेट 132 रन पर गंवा दिये थे। मेजबान के पहली पारी के स्कोर से 42 रन पीछे है।

West Indies vs Bangladesh: केमार रोच के 250 टेस्ट विकेट पूरे हो गए और इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने दूसरे टेस्ट में पारी से हार को टालने के लिए जूझ रही बांग्लादेश पर तीसरे दिन शिकंजा भी कस लिया है। बांग्लादेश ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने पर दूसरी पारी के छह विकेट 132 रन पर गंवा दिये थे।

अभी भी वह मेजबान के पहली पारी के स्कोर से 42 रन पीछे है। रोच ने पहले दिन विकेट लिये और दूसरी पारी में 10 ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट चटकाये । उनके 73 टेस्ट में अब तक 252 विकेट हो गए हैं । बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज तामिम इकबाल (चार) उनका 250वां शिकार बने जिन्होंने विकेट के पीछे कैच थमाया।

As West Indies close in on another #WTC23 victory, Michael Holding sang the praises for quick Kemar Roach on his milestone day 🌴#WIvBAN talking points 👇https://t.co/q7sFi2q6Eq — ICC (@ICC) June 27, 2022

रोच अब वेस्टइंडीज के लिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में छठे स्थान पर है। महान तेज गेंदबाज कर्टनी वॉल्श 132 मैचों में 519 विकेट लेकर शीर्ष पर हैं। रोच ने सलामी बल्लेबाज महमूदुल्लाह हसन जॉय (13) और अनामुल हक (चार) को भी पवेलियन भेजा।

Walking with greats.



Kemar Roach joins an exclusive list of West Indies quicks with more than 250 Test wickets 🙌 pic.twitter.com/4zPUw5Pjr9 — ICC (@ICC) June 27, 2022

नजमुल हुसैन शंटो ने बांग्लादेश के लिये 91 गेंद में 42 रन बनाये और वह अलजारी जोसेफ का शिकार हुए। इससे पहले वेस्टइंडीज ने पांच विकेट पर 340 रन से आगे खेलना शुरू किया और पहली पारी में 408 रन पर टीम आउट हो गई।

On their way to another 12 #WTC23 points!



The West Indies tightened the screws on day three in Saint Lucia 💪#WIvBANpic.twitter.com/m8VtioEJsy — ICC (@ICC) June 26, 2022

काइल मायर्स 146 रन बनाकर शरीफुल इस्लाम की गेंद पर विकेट गंवा बैठे। उन्होंने अपनी पारी में 18 चौके और दो छक्के लगाये । भारी बारिश के कारण खेल जल्दी रोकना पड़ा । बांग्लादेश ने पहली पारी में 234 रन बनाये थे।