West Indies VS Australia 2024: वेस्टइंडीज में बड़ा बदलाव, 15 सदस्यीय टीम में सात नए चेहरे, इस खिलाड़ी को बनाया गया उप कप्तान, होल्डर और मेयर्स बाहर, देखें टीम लिस्ट

Highlights जेसन होल्डर और काइल मेयर्स जैसे खिलाड़ी शामिल नहीं हैं। जेडन सील्स कंधे की चोट के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। तेज गेंदबाज अकीम जॉर्डन और शमर जोसेफ शामिल हैं।

West Indies VS Australia 2024: ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज होने वाली है। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया में आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टेस्ट टीम में बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं। 15 सदस्यीय टीम में सात अनकैप्ड खिलाड़ियों को चुना गया है, जिसमें जेसन होल्डर और काइल मेयर्स जैसे खिलाड़ी शामिल नहीं हैं।

इस साल की शुरुआत में घरेलू मैदान पर भारत के खिलाफ खेलने वाली टीम से जर्मेन ब्लैकवुड, रेमन रीफर, रहकीम कॉर्नवाल, शैनन गेब्रियल और जोमेल वारिकन जैसे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है। बोर्ड ने यह भी नोट किया कि जेडन सील्स कंधे की चोट के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे।

West Indies have revealed their 15-player squad for next month's #WTC25 tour of Australia 👀



Details 👇https://t.co/CwHuEJ80AD