Wessly Madhevere 2023: 43वें ओवर में इस खिलाड़ी ने किया कमाल, वनडे हैट्रिक लेने वाले जिम्बाब्वे के तीसरे खिलाड़ी, टीम ने 1 रन से मारी बाजी

Highlights वेस्ले मधेवी ने 43वें ओवर में हैट्रिक लेकर मैच का पासा पलट दिया। वेस्ले मधेवी वनडे हैट्रिक लेने वाले जिम्बाब्वे के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.2 ओवर में 271 रन पर आउट कर दिया।

Wessly Madhevere 2023: जिम्बाब्वे ने नीदरलैंड को दूसरे वनडे मैच एक रन से हराकर सीरीज बराबर कर दिया। पहला मैच नीदरलैंड ने 3 विकेट से जीता था। अंतिम वनडे मैच 25 मार्च को खेला जाएगा। सीरीज अभी 1-1 से बराबर पर है। ऑफ स्पिनर वेस्ले मधेवी ने 43वें ओवर में हैट्रिक लेकर मैच का पासा पलट दिया।

वेस्ले मधेवी वनडे हैट्रिक लेने वाले जिम्बाब्वे के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.2 ओवर में 271 रन पर आउट कर दिया। नीदरलैंड की टीम 50 ओवर में 270 रन बना सकी। पहले वनडे की तरह, दूसरी पारी में भी ड्रामा सामने आया।

