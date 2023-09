Yuzvendra Chahal: चहल की गेंद और बोल्ड हो गया खिलाड़ी, ऐसी गेंद फेंकी, देखें वीडियो

Highlights दूसरे दिन 20 ओवर में 52 रन देकर तीन विकेट चटकाए। मैथ्यू मोंटगोमरी, लिंडन जेम्स और कैविन हैरिसन को आउट किया। केंट के 446 रन के जवाब में टीम ने 219 रन तक आठ विकेट गंवा दिेए थे।

Yuzvendra Chahal: लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने केंट के लिए काउंटी चैंपियनशिप में पदार्पण किया। केंट के लिए उनका पहला विकेट शानदार रहा। नॉटिंघमशायर के बल्लेबाज लिंडन जेम्स को बोल्ड किया। खिलाड़ी देखते रह गया। चहल ने केंट के साथ काउंटी चैंपियनशिप में अपने अभियान की प्रभावी शुरुआत करते हुए डिविजन एक मुकाबले में नॉटिंघमशर के खिलाफ तीन विकेट चटकाए।

Yuzvendra Chahal takes his first wicket in the #LVCountyChamppic.twitter.com/FnqLO5UPnF