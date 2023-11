2nd T20I: तिलक वर्मा का अद्भुत कैच देखें, बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो

Highlights विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से शानदार तरीके से बदला ले रहे हैं। तिलक वर्मा ने क्या शानदार तरीके से कैच लिया है। सोशल मीडिया पर फैंस तारीफ कर रहे हैं।

2nd T20I: टीम इंडिया ने दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 44 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली। तीसरा मैच कल खेला जाएगा। टीम इंडिया के यंग ब्रिगेड कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से शानदार तरीके से बदला ले रहे हैं।

टीम इंडिया के मध्यक्रम के खिलाड़ी तिलक वर्मा ने क्या शानदार तरीके से कैच लिया है। सोशल मीडिया पर फैंस तारीफ कर रहे हैं। रवि बिश्नोई ने पहले मैथ्यू शॉर्ट को 19 रन पर क्लीन बोल्ड किया और उनके अगले ओवर में तिलक वर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई रन चेज के पांचवें ओवर में जोश इंगलिस को 2 रन पर आउट करने के लिए शानदार कैच लपका।

Another commanding performance by Team India, securing a 2-0 lead in the T20I series against Australia! Kudos to our dynamic openers @ybj_19 and @Ruutu1331 for setting the stage on fire with their explosive fifties. @ishankishan51, holding his ground at number 3, played yet… pic.twitter.com/pqGFUSM9Kj — Jay Shah (@JayShah) November 26, 2023

बिश्नोई ने फुलर, तेज गेंद फेंकी और इंगलिस ने तेज शॉट लगाने का प्रयास किया। तिलक वर्मा ने मिड-ऑन से पीछे की ओर दौड़ते हुए छलांग लगाई। लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने 32 रन देकर 3 विकेट लिए। भारत के शीर्ष तीन बल्लेबाजों ने अर्धशतक बनाकर मेजबान टीम को 235/4 तक पहुंचाया, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका सर्वोच्च टी20ई स्कोर है। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल ने 25 गेंदों में 53 रन बनाए, जबकि रुतुराज गायकवाड़ और इशान किशन ने क्रमशः 58 और 52 रन बनाए।

Yashasvi Jaiswal receives the Player of the Match award for his solid opening act with the bat 👏👏#TeamIndia complete a 44-run win over Australia in the 2nd T20I 👌👌



Scorecard ▶️ https://t.co/nwYe5nOBfk#INDvAUS | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/smMRxGogSy — BCCI (@BCCI) November 26, 2023