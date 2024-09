Watch: फिर वही स्टाइल, ताबड़तोड़ चौके?, 632 दिन बाद लौटे पंत, 83 मिनट तक क्रीज पर, 52 गेंद, 39 रन, देखें वीडियो

Highlights Rishabh Pant IND vs BAN, 1st Test Day 1 Live: आर. पंत एमए चिदंबरम स्टेडियम में वापसी की और कई शानदार चौके मारे। Rishabh Pant IND vs BAN, 1st Test Day 1 Live: आर. पंत ने अपना पिछला टेस्ट भी बांग्लादेश के खिलाफ ही 2022 में खेला था। Rishabh Pant IND vs BAN, 1st Test Day 1 Live: हसन महमूद की गेंद पर लिटन दास के हाथों में कैच देकर लौटे।

Rishabh Pant IND vs BAN, 1st Test Day 1 Live: स्टार खिलाड़ी और टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 632 दिन के बाद टेस्ट मैच खेलने उतरे। 2022 के कार हादसे के बाद पहला टेस्ट था, जिसमें वह 83 मिनट तक क्रीज पर रहे। इस दौरान पंत ने 52 गेंद का सामना किया और 39 रन की पारी खेली। भारतीय खिलाड़ी ने 6 दनादन चौके मारे। हसन महमूद की गेंद पर लिटन दास के हाथों में कैच देकर लौटे। संयोग ने उन्होंने अपना पिछला टेस्ट भी बांग्लादेश के खिलाफ ही 2022 में खेला था। पंत एमए चिदंबरम स्टेडियम में वापसी की और कई शानदार चौके मारे।

यशस्वी जायसवाल के धैयपूर्ण अर्धशतक के अलावा भारत का कोई बल्लेबाज तेज गेंदबाज हसन महमूद की अगुवाई में बांग्लादेशी गेंदबाजी आक्रमण का सामना नहीं कर सका। जायसवाल ने 118 गेंद में नौ चौकों की मदद से 56 रन बनाये। बांग्लादेश के लिये महमूद ने 35 रन देकर चार विकेट लिये। भारतीय बल्लेबाजों ने काफी निराश किया।

क्योंकि पिच या गेंदबाजों से ऐसी चुनौती नहीं मिल रही थी कि जिसका सामना नहीं किया जा सके। मेजबान बल्लेबाज अपनी ही एकाग्रता भंग होने के कारण विकेट गंवाते गए। जायसवाल और ऋषभ पंत (39) ने चौथे विकेट के लिये 99 गेंद में 62 रन जोड़े। पहले सत्र में प्रभावी दिख रहे पंत ने महमूद की गेंद पर विकेटकीपर लिटन दास को कैच थमाया।

जायसवाल ने 95 गेंद में अपना अर्धशतक मेहदी हसन मिराज की गेंद पर एक रन लेकर पूरा किया। उन्होंने हालांकि इसके बाद अपनी एकाग्रता खोई और नाहिद राणा की गेंद पर पहली स्लिप में शादमैन इस्लाम को कैच दे बैठे। केएल राहुल 16 रन बनाकर आफ स्पिनर मिराज का शिकार हुए। दूसरा सत्र भी पहले ही सत्र की तरह रहा जिसमें बांग्लादेशी गेंदबाज हावी रहे।