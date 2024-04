WATCH: पीएम ऋषि सुनक नेट सत्र के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम में शामिल हुए, जेम्स एंडरसन की बॉलिंग का किया सामना

Highlights ऋषि सुनक ने नेट सत्र के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम में शामिल होकर खेल के प्रति अपना जुनून दिखाया वीडियो में देखा जा सकता है, सुनक ने उत्सुकता से एंडरसन का सामना किया एंडरसन ने हाल ही में 700 टेस्ट विकेट की उपलब्धि हासिल की है

VIDEO: ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने नेट सत्र के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम में शामिल होकर खेल के प्रति अपना जुनून दिखाते हुए सोशल मीडिया पर यूजर्स को आश्चर्यचकित कर दिया। एक्स पर प्रसारित वीडियो में सुनक को इंग्लैंड के प्रसिद्ध तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के साथ बातचीत करते हुए और क्रिकेट के प्रति अपना प्यार प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है।

वीडियो में देखा जा सकता है, सुनक ने उत्सुकता से एंडरसन का सामना किया, जिन्होंने हाल ही में 700 टेस्ट विकेट की उपलब्धि हासिल की है। हल्की-फुल्की बातचीत में, सुनक ने मजाक में एंडरसन से अनुरोध किया कि वह उसे आसानी से लें, जिस पर गेंदबाज ने चंचलता से जवाब दिया, "हम देखेंगे।" चुनौती के बावजूद, सुनक ने आत्मविश्वास से एंडरसन की गेंदों का सामना किया।

कथित तौर पर, सुनक ने प्रशिक्षण सत्र का आनंद लेते हुए कार्यक्रम स्थल पर शामिल होने का इरादा व्यक्त करते हुए कहा, "ऐसा लगता है कि मैं बाकी दिन यहीं घूमता रहूंगा। बस कार्यालय को बता दें कि मैं बाद में वापस आऊंगा।" सौहार्दपूर्ण माहौल के बीच, सुनक ने शालीनतापूर्वक तस्वीरें खिंचवाईं और उपस्थित लोगों को अपना ऑटोग्राफ दिया।

एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए सुनक ने मजाकिया अंदाज में इंग्लैंड क्रिकेट टीम से पूछा, "क्या मैं कॉल-अप के लिए तैयार हूं?" ऐसे किसी भी विचार से पहले कुछ और नेट सत्रों का सुझाव देते हुए प्रतिक्रिया देना फायदेमंद हो सकता है। सुनक ने शुक्रवार को एक्स पर अपनी घोषणा के दौरान कहा, "मुझे क्रिकेट पसंद है, यह कोई रहस्य नहीं है। इसलिए मुझे खुशी है कि आज हम खेल में आने के लिए और भी अधिक युवाओं का समर्थन कर सकते हैं।"

