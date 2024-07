Watch: मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का उत्पात, मानसिक रूप से बीमार शख्स को पीटा; पुलिस ने बचाई जान

Muzaffarnagar: हिंदू धर्म के अनुसार, इस समय सवान का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने भगवान भोले के भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं जिसके लिए देशभर में प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था कर रखी है। बावजूद इसके कई स्थानों पर ऐसी अप्रिय घटनाएं घटी जिसका किसी को अंदाजा नहीं। गुरुवार की सुबह से एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ कांवड़िये उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं।

दरअसल, कांवड़ियों ने मानसिक रूप से बीमार एक शख्स पर लाठी लहराने के आरोप में हमला कर दिया। कांवड़ियों के झुंड ने शख्स को बेरहमी से पीटा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कैद हुई हिंसक घटना में व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि हमलावर उसे पीटते रहे। हिंसक हमला तब तक जारी रहा, जब तक कि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने हस्तक्षेप करके व्यक्ति की जान नहीं बचाई। मामूली रूप से घायल हुए व्यक्ति को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।

The lawlessness in Muzaffarnagar district of Uttar Pradesh has peaked to an obnoxious order all together. This video shows a mob of Kanwariyas flogging and assaulting a specially abled man over the latter allegedly waving a stick. It took a cop with spine to disperse the mob and… pic.twitter.com/fCdB5JSTOv