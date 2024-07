दिल्ली में स्पाइडर मैन पर लगा जुर्माना, कार पर स्टंट करना पड़ा भारी; पुलिस ने पकड़ा

‘Spiderman’ Fined in Delhi: फिल्मी कैरेक्टर स्पाइडर मैन बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को बहुत पसंद है। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडर मैन का यह कैरेक्टर भारत में काफी लोकप्रिय है। कई बार लोग स्पाइडर मैन की नकल उतारते भी देखे गए हैं और तो और सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो है जिसमें लोग स्पाइडर मैन के कपड़े पहने उसकी तरह करतब करते है। लोकप्रिय कैरेक्टर होने के कारण लोग ऐसी तमाम फिल्मी चीजे करते हैं जिनका वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। हाल ही में दिल्ली की सड़कों पर लोगों को स्पाइडर मैन नजर आया है।

दरअसल, एक शख्स स्पाइडर मैन के कपड़े पहन सड़कों पर घूमता दिखा। हैरानी की बात तब हुई जब शख्स द्वारका इलाके में कार की बोनट पर चढ़कर करतब करने लगा। चलती कार पर सवार होकर खतरनाक स्टंट करने के कारण शख्स की शिकायत पुलिस थाने में की गई।

स्पाइडर मैन के स्टंट का वीडियो जैसे ही पुलिस ने देखा और उन्हें इसकी शिकायत मिली फौरन अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने बुधवार, 24 जुलाई को कहा कि स्पाइडरमैन की पोशाक पहने और कार के बोनट पर दिखने वाले व्यक्ति की पहचान नजफगढ़ निवासी आदित्य (20) के रूप में हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि वाहन के चालक की पहचान महावीर एन्क्लेव निवासी गौरव सिंह (19) के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस ने कहा, "वाहन के मालिक और चालक पर खतरनाक ड्राइविंग, प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना ड्राइविंग और सीटबेल्ट न पहनने के लिए मुकदमा चलाया गया है, जिसमें अधिकतम 26,000 रुपये का जुर्माना और/या कारावास या दोनों हो सकते हैं।"

Delhi | On receiving a complaint on social media about a car seen on Dwarka roads with a person dressed as Spiderman on its bonnet, the Delhi Traffic Police took action. The person in the Spiderman costume was identified as Aditya (20) residing in Najafgarh. The driver of the…