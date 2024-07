Watch: कॉलेज में सीनियर्स की गुंडागर्दी; जूनियर छात्र की डंडे से की पिटाई, रैगिंग का वीडियो वायरल

Andhra Pradesh Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें युवक की बेरहमी से पिटाई ने सभी को हिला कर रख दिया है। वीडियो के अनुसार, यह घटना एक कटलेज में घटित हुई है। दरअसल, आंध्र प्रदेश के नरसारावपेट में श्री सुब्बाराय और नारायण कॉलेज के छात्रों कॉलेज के छात्रावास में अन्य छात्रों को मारने का आरोप लगा है। वायरल वीडियो इसी से संबंधित है जिसमें एक छात्रों को गुट अपने जूनियर छात्र को लाठी-डंडों से पीट रहा है और उसे ऐसा करने से कोई रोकने वाला नहीं है।

एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कैद किए गए इस वीडियो में वरिष्ठ छात्र जूनियर छात्रों के साथ हिंसक तरीके से रैगिंग करते, उन्हें डंडों से पीटते और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि पीड़ित छात्र दया की भीख मांग रहे हैं।

Seniors at SSN College in Narasaraopet are reportedly thrashing junior students with sticks under the guise of NCC training. The police are investigating the incident and will take necessary action. pic.twitter.com/T2qYLxEIFK