बांग्लादेश के नजमुल शंटो टाइम खोटी करने के लिए कर रहे थे बैट बदलने की एक्टिंग, कप्तान केएल राहुल हुए गुस्सा, देखें वीडियो

Highlights भारत ने पहली पारी सभी विकेट खोकर 314 रन बनाकर बांग्लादेश के खिलाफ 87 रनों की बढ़त हासिल की भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने शंटो द्वारा समय बर्बाद करने की शिकायत अंपायर से की

BAN vs IND 2nd Test: भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में शुक्रवार को बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज नजमुल शंटो पर भारतीय कप्तान केएल राहुल को गुस्सा आ गया। दूसरे दिन के अंत में, बांग्लादेश की दूसरी पारी के दौरान, भारत के कप्तान केएल राहुल समय बर्बाद करने के लिए शंटो पर भड़क गए।

यह चौथे ओवर की समाप्ति पर हुआ जब बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी ड्रिंक्स लेकर आए, जबकि शंटो ने बल्ला बदलने के लिए कहा। शंटो ने अपने बल्ले के रूप में चार नए विकल्पों के माध्यम से जाना और अंततः मूल को चुना। इस पर राहुल उनके पास गए और उनके बल्ले को चेक किया और अंपायर की तरफ देखा उनसे समय बर्बाद करने की शिकायत की।

भारत ने पहली पारी सभी विकेट खोकर 314 रन बनाकर बांग्लादेश के खिलाफ 87 रनों की बढ़त हासिल की और इसमें ऋषभ पंत की 93 रन की पारी और श्रेयस अय्यर की 105 गेंदों में 87 रन की पारी ने अहम योगदान दिया। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश बिना विकेट गंवाए 7 रन बना लिए थे।

Asked for change of bat and took the same bat 😂

Well done shanto, you succeeded in wasting the time

You may survive for a day but not a match#INDvsBangladesh#indvsban#IndiavsBangladeshpic.twitter.com/TfefuGie3O