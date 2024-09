watch IND vs BAN: उलटी गिनती शुरू!, नेट पर 45 मिनट बल्ला चलाते रहे किंग कोहली?, कोच गंभीर, मोर्कल और नायर रहे मौजूद, बूम-बूम बुमराह ने बहाए पसीने, देखें वीडियो

Highlights watch IND vs BAN: भारत डब्ल्यूटीसी में 68.52 प्रतिशत अंक लेकर शीर्ष पर है। watch IND vs BAN: ऑस्ट्रेलिया 62.52 प्रतिशत अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। watch IND vs BAN: बांग्लादेश 45.83 प्रतिशत अंक लेकर चौथे स्थान पर है।

watch IND vs BAN 1st Test 2024: रोहित शर्मा और विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 19 सितंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले सभी खिलाड़ी ने जमकर पसीने बहाए। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक महीने के ब्रेक के बाद भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिये अभ्यास शुरू कर दिया है और पहले अभ्यास सत्र में चैम्पियन बल्लेबाज विराट कोहली ने नेट पर 45 मिनट बिताये जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी जमकर अभ्यास किया। बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 19 सितंबर से खेला जायेगा। कप्तान रोहित शर्मा, कोहली समेत पूरी टीम यहां एम ए चिदंबरम स्टेडियम पर एकत्र हुई। नये गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्कल और सहायक कोच अभिषेक नायर भी मौजूद थे।

Virat Kohli came directly to the Chennai Airport from London at 4 AM early in the Morning. 🥰❤️ pic.twitter.com/82yvAsofJu — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) September 13, 2024

The countdown starts as #TeamIndia begin their preps for an exciting home season.#INDvBANpic.twitter.com/VlIvau5AfD — BCCI (@BCCI) September 13, 2024

बीसीसीआई ने पहले दिन के अभ्यास की तस्वीरें साझा करके लिखा ,‘उलटी गिनती शुरू। टीम इंडिया ने रोमांचक घरेलू सत्र के लिये तैयारी शुरू कर दी।’ तस्वीरों में दिखाया गया है कि पूरी टीम गंभीर, सहयोगी स्टाफ और कप्तान रोहित की बात ध्यान से सुन रही है। एक स्थानीय सूत्र ने बताया ,‘विराट करीब 45 मिनट वहां था और बुमराह ने भी लगातार गेंदबाजी की।’

🚨 NEWS 🚨- Team India's squad for the 1st Test of the IDFC FIRST Bank Test series against Bangladesh announced.



Rohit Sharma (C), Yashasvi Jaiswal, Shubman Gill, Virat Kohli, KL Rahul, Sarfaraz Khan, Rishabh Pant (WK), Dhruv Jurel (WK), R Ashwin, R Jadeja, Axar Patel, Kuldeep… pic.twitter.com/pQn7Ll7k3X — BCCI (@BCCI) September 8, 2024

इससे पहले पीली जर्सी पहने रोहित सुरक्षाकर्मियों के घेरे में हवाई अड्डे से बाहर निकले जबकि विराट लंदन से सीधे तड़के यहां पहुंचे हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, बल्लेबाज केएल राहुल, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बृहस्पतिवार को ही यहां पहुंच गए थे। खिलाड़ी एक महीने से अधिक के ब्रेक के बाद मैदान पर लौटेंगे।

JASPRIT BUMRAH AT CHENNAI...!!!! 🔥



- Indian team has started arriving at Chennai for the first Test. [NDTV India] pic.twitter.com/n1mH3t79hO — Johns. (@CricCrazyJohns) September 12, 2024

अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ वनडे श्रृंखला में भारत को पराजय का सामना करना पड़ा था। नये कोच गौतम गंभीर के साथ यह पहली टेस्ट सीरीज है। बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया है। यह सीरीज विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र का हिस्सा है।

CAPTAIN IN CHENNAI.....!!!! 🇮🇳



Rohit Sharma has arrived in Chennai for the Test series. [PTI] pic.twitter.com/N99aCp1tHh — Johns. (@CricCrazyJohns) September 13, 2024

भारत को इसके बाद न्यूजीलैंड से तीन टेस्ट मैचों की सीरीज और ऑस्ट्रेलिया में पांच मैचों की बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलनी है। भारत डब्ल्यूटीसी में 68 . 52 प्रतिशत अंक लेकर शीर्ष पर है, जबकि आस्ट्रेलिया 62 . 52 प्रतिशत अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। बांग्लादेश 45 . 83 प्रतिशत अंक लेकर चौथे स्थान पर है। दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से कानपुर में खेला जायेगा।