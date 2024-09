WATCH: बांग्लादेश को मजे करने दीजिए?, हमारा काम मैच कैसे जीते जाएं, रोहित शर्मा बोले- नहीं सोचते विरोधी टीम हमारे बारे में क्या सोच रही!

Highlights हम इस बारे में नहीं सोचते कि विरोधी टीम हमारे बारे में क्या सोच रही है। पूरी तरह से अलग रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। भारत ने दुनिया की लगभग हर शीर्ष टीम के खिलाफ क्रिकेट खेला है।

IND vs BAN 1st Test 2024: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान पर हाल ही में मिली शानदार जीत और मेहमान टीम में तेज गेंदबाज नाहिद राणा की मौजूदगी के बावजूद बांग्लादेश के खिलाफ आगामी श्रृंखला में नई रणनीति बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बांग्लादेश ने टेस्ट श्रृंखला में 2-0 की जीत के दौरान पाकिस्तान को पहली बार हराया लेकिन रोहित ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। रोहित ने यहां मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘हर टीम भारत को हराना चाहती है। उन्हें इस पर गर्व होता है। उन्हें मजे करने दीजिए। हमारा काम यह सोचना है कि मैच कैसे जीते जाएं।

🗣️🗣️ Every game becomes important because of what is at stake.#TeamIndia Captain @ImRo45 ahead of the #INDvBAN Test series opener 👌👌@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/TkcGCDZuYT