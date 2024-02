WATCH: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने छक्का जड़कर अपने टेस्ट करियर का लगाया दूसरा शतक

Highlights सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 151 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया उन्होंने टॉम हर्टले के ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने छक्का जड़कर अपनी सेंचुरी का जश्न मनाया भारत की सरजमीं पर यह उनका पहला टेस्ट शतक है

India vs England, 2nd Test: भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक जड़ा। भारत की सरजमीं पर यह उनका पहला टेस्ट शतक है। वह विशाखापत्तनम में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन तीन अंकों के आंकड़े तक छक्का जड़कर पहुंचे। उन्होंने 151 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। इससे पहले वह 150 गेंदों पर 94 रन पर खेल रहे थे। फिर टॉम हर्टले के ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने छक्का जड़कर अपनी सेंचुरी का जश्न मनाया। बता दें कि जायसवाल श्रृंखला के शुरुआती मैच में शतक से चूक गए, उन्होंने भारत की पहली पारी में 80 रन बनाए थे।

जायसवाल ने एक बार फिर सकारात्मक शुरुआत की और दूसरे ओवर में जो रूट पर दो चौके लगाए। हालाँकि, बाद में ट्रैक धीमा होने के कारण वह धीमा हो गया।

रोहित शर्मा और शुभमन गिल के साथ क्रमशः 40 और 49 रन जोड़ने के बाद, उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ 50 से अधिक रन की साझेदारी करके भारत को 150 के पार पहुंचाया। उन्होंने दूसरे सत्र में अपना शतक पूरा किया। जैसा कि उल्लेख किया गया है, जायसवाल सुबह के सत्र में सतर्क थे क्योंकि उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 89 गेंदें लीं। हालाँकि, उन्होंने दूसरे सत्र में आक्रामक मोड पर स्विच किया और स्कोरिंग दर को बढ़ाया।

