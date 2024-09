watch: 700 दिन के बाद लाल गेंद में वापसी!, 10 गेंद और 7 रन, दलीप ट्रॉफी में फेल हुए ऋषभ पंत, देखें वीडियो

Highlights Duleep Trophy LIVE Score, 1st Round Day 1: चोटों से उबरने के बाद सीमित ओवरों की क्रिकेट में सफल वापसी की। Duleep Trophy LIVE Score, 1st Round Day 1: अभी तक लंबी अवधि के प्रारूप में नहीं खेले थे। Duleep Trophy LIVE Score, 1st Round Day 1: टी20 विश्व कप में कमाल का प्रदर्शन किया था।

Duleep Trophy LIVE Score, 1st Round Day 1: घरेलू मैच दलीप ट्रॉफी में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत फेल हो गए। लगभग 700 दिन के बाद रेड बॉल में वापसी कर रहे पंत 10 गेंद में 7 रन बनाकर चलते बने। इस बीच एक चौका लगाया। बेंगलुरु में इंडिया ए के लिए खेलते हुए पंत ने निराश कर दिया। फैंस को काफी उम्मीद थी। दिसंबर 2022 में सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद पहली बार लंबी अवधि के प्रारूप में वापसी कर रहे थे। आईपीएल और टी20 विश्व कप में कमाल का प्रदर्शन किया था। पंत ने चोटों से उबरने के बाद सीमित ओवरों की क्रिकेट में सफल वापसी की।

What a Catch! & What a Ball! 🔥



✌️ moments of brilliance in ✌️ balls 👌👌



Shubman Gill pulls off a stunning catch to dismiss Rishabh Pant & then Akash Deep bowls a beauty to dismiss Nithish Kumar Reddy#DuleepTrophy | @IDFCFIRSTBank



— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 5, 2024

वह अभी तक लंबी अवधि के प्रारूप में नहीं खेले थे। उन्होंने लाल गेंद से अपना अंतिम मैच दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। अब वह अभिमन्यु ईश्वरन की अगुवाई वाली टीम बी की तरफ से मैदान पर उतरे। मुकाबला चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टीम ए से हो रहा है। सीमित ओवरों की क्रिकेट में वापसी करने में उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई थी।

An intriguing first session of the first morning!



India B move to 65/2 at Lunch on Day 1!



Yashasvi Jaiswal looked solid but departed on 30. Brothers Musheer Khan and Sarfaraz Khan are at the crease.#DuleepTrophy | @IDFCFIRSTBank



— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 5, 2024

चार दिवसीय टूर्नामेंट उनके लिए अलग तरह की चुनौती है। विकेटकीपर और बल्लेबाज के रूप में लंबा समय मैदान पर बिताना पड़ सकता है। पंत को टीम बी का विशेषज्ञ विकेटकीपर नियुक्त किया गया है, जिससे पता चलता है कि भारत के टेस्ट क्रिकेट में आगे व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति इस विकेटकीपर बल्लेबाज की वापसी को लेकर कितनी गंभीर है।

Here are the squads for the first round of #DuleepTrophy 2024-25 🙌

@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/2EmyInj7VT — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 14, 2024

चयन समिति के लिए हालांकि विकेटकीपर का चयन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कुछ अन्य मजबूत दावेदार भी हैं। इनमें टीम ए की तरफ से खेलने वाले ध्रुव जुरेल भी शामिल है जिन्होंने इस साल के शुरू में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पदार्पण सीरीज में प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। उनके अलावा ईशान किशन भी हैं जो श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम डी के विकेटकीपर हैं।