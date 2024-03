Virat Kolhi IPL 2024: आरसीबी महिला टीम चैंपियन, 16 वर्षों से इंतजार, विराट ने कहा-आईपीएल ट्रॉफी जीतने का अहसास कैसा होता...

Highlights फ्रेंचाइजी की पुरुष टीम पिछले 16 वर्षों से खिताब जीतने के पल का इंतजार कर रही है। यह (डब्ल्यूपीएल) खिताब जीता तो हम देख रहे थे। आईपीएल 2024 में आरसीबी के साथ 17वां चरण होगा।

Virat Kolhi IPL 2024: स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने मंगलवार को उम्मीद जतायी कि वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) महिला डब्ल्यूपीएल की जीत की उपलब्धि का अनुकरण करने और 22 मार्च से शुरू होने वाले आगामी चरण में टीम की कैबिनेट में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) ट्रॉफी जोड़ने की कोशिश करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार को दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के दूसरे चरण में ही खिताब जीत लिया। लेकिन फ्रेंचाइजी की पुरुष टीम पिछले 16 वर्षों से खिताब जीतने के पल का इंतजार कर रही है।

𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐈𝐒 𝐈𝐓 🤩



For every role, we’ve found our match

And we believe they can hit the Purple Patch!

Signed today or retained before,

This is our #𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗢𝗳𝟮𝟬𝟮𝟰#PlayBold#BidForBold#IPLAuction#ನಮ್ಮRCB#IPL2024pic.twitter.com/5bskDt4eGa — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) December 19, 2023

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ‘आरसीबी अनबॉक्स’ कार्यक्रम के दौरान कोहली ने कहा, ‘‘उनका ट्राफी जीतना शानदार था। जब उन्होंने यह (डब्ल्यूपीएल) खिताब जीता तो हम देख रहे थे। उम्मीद है कि हम ट्रॉफियों को दोगुना करेंगे जो सच में बहुत खास होगा। ’’ विभिन्न पक्षों की लंबे समय से चली आ रहे अनुरोध पर ध्यान देते हुए इस साल आईपीएल से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का नाम आधिकारिक तौर पर ‘रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु’ कर दिया गया है जो शहर की परंपरा के सम्मान का प्रतीक है। कोहली का यह आईपीएल 2024 में आरसीबी के साथ 17वां चरण होगा।

उन्होंने कहा कि वह इस साल आईपीएल ट्रॉफी जीतने के सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपने कौशल और अनुभव पर निर्भर होंगे। उन्होंने कहा, ‘‘यह जानना मेरा सपना है कि आईपीएल ट्रॉफी जीतने का अहसास कैसा होता है। मैं उस टीम का हिस्सा बनना चाहता हूं जो पहली बार ट्रॉफी जीतेगी। ’’

𝗦𝗡𝗔𝗣𝗦𝗛𝗢𝗧𝗦: 𝗥𝗖𝗕 𝗨𝗡𝗕𝗢𝗫 📸



Life's about creating those core memories, and Johnnie Walker presents #RCBUnbox powered by @Kotak_Life and @Duroflex_world was one such day. ✨



Each photo, iconic; every moment, unforgettable. Here are some pictures as we reminisce with… pic.twitter.com/YwInE48Cr7 — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 20, 2024

आरसीबी के पूर्व कप्तान ने कहा, ‘‘मैं अपनी काबिलियत और अपने अनुभव के साथ प्रशंसकों और फ्रेंचाइजी के लिए ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगा। ’’ आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कोहली ने कहा कि आरसीबी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट रहेगी।

वहीं भारत, कर्नाटक और आरसीबी के पूर्व तेज गेंदबाज आर विनय कुमार को एक समारोह के दौरान टीम के ‘हॉल ऑफ फेम’ में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसी और स्मृति मंधाना ने भाग लिया। आरसीबी महिला टीम को उनके पुरुष सहयोगियों द्वारा ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ भी दिया गया। महिला टीम ने मैदान के चारों ओर ‘ट्रॉफी वॉक’ भी की।