वेस्टइंडीज दौरे पर टी20 टीम में नहीं होंगे विराट कोहली, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ 'Dropped'

नई दिल्ली: वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। इस टीम में विराट कोहली को शामिल नहीं किया गया है। जैसे ही टीम की घोषणा हुई, उसमें विराट कोहली का नाम न देखकर ट्विटर पर बवाल मच गया। ट्विटर पर 'Dropped' ट्रेंड होने लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर मजेदार रिएक्शन दिए और मीम्स की बौछार कर दी।

एक मीम में विराट कोहली को ये कहते हुए दिखाया गया है कि इसे रेस्ट या अनफिट क्यों बोलते हो, सीधा रिटायरमेंट क्यों नहीं बोल देते हो।

