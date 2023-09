विराट कोहली पहुंचे शिंदे खेमे के नेता राहुल कनाल के घर, क्रिकेटर के गणपति दर्शन का वीडियो वायरल

Highlights विराट कोहली गणपति दर्शन के मुंबई पहुंचे क्रिकेटर ने शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल के घर किए गणपति के दर्शन सोशल मीडिया पर क्रिकेटर का वीडियो हो रहा वायरल

मुंबई: क्रिकेटर विराट कोहली बुधवार को मुंबई स्थित शिंदे खेमे के नेता राहुल कनाल के घर पहुंचे। गणेश चतुर्थी के मौके पर क्रिकेटर गणपति दर्शन के लिए राहुल कनाल के आवास पहुंचे और भगवान गणेश के दर्शन किए। इस दौरान क्रिकेटर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि काला कुर्ता पहने कोहली को कनाल के आवास से बाहर निकलते हुए देखा गया, बाहर निकलने तक मेजबान उनके साथ थे। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान ने रवाना होने से पहले कनाल को गर्मजोशी से गले लगाया।

अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मालूम हो कि गणेश चतुर्थी के शुरू होते ही तमाम सेलिब्रेटी अपने घरों में बप्पा का स्वागत कर रहे हैं और अलग-अलग स्थानों पर दर्शन के लिए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में मंगलवार को, अभिनेता अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया।

इंस्टाग्राम पर अनुष्का ने अपने मुंबई स्थित घर से भगवान गणेश की मूर्ति के साथ तीन तस्वीरों का एक हिंडोला साझा किया, जो जैविक सामग्री से बनी हुई प्रतीत होती है। जोड़े को उत्सव की पोशाक पहनाई गई थी, जिसमें अनुष्का पारंपरिक नौ गज की साड़ी पहने हुए बहुत खूबसूरत लग रही थीं।

