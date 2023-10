Highlights 5 नवंबर को 70,001 विराट से होगा साउथ अफ्रीका का सामना सीएबी कोहली के 35वें बर्थडे को बनाएगा यादगार मैदान में काटा जाएगा स्पेशल केक

Ind Vs Sa: क्रिकेट के दुनिया में रनचेज मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली 5 नवंबर को 35 साल के हो जाएंगे। विराट के 35वें बर्थडे को यादगार बनाने के लिए बंगाल क्रिकेट संघ(सीएबी) ने एक शानदार योजना बनाई है। सीएबी की योजना के तहत यहां आने वाले दर्शकों को मुफ्त में मास्क दिया जाएगा। दरअसल, 5 नवंबर को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन के मैदान में जब विराट कोहली मैदान में होंगे तो उन्हें हैप्पी बर्थडे टू यू कहने के लिए 70 हजार विराट कोहली स्टेडियम में मौजूद होंगे।

CAB President said, "we want every fan at the Eden Gardens wearing Virat Kohli masks as he walks in. We planning to distribute around 70,000 Kohli masks on his birthday on 5th November" pic.twitter.com/ZqKaKqJ2pa — V I P E R™ (@VIPERoffl) October 31, 2023

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि सीएबी यहां 70 हजार कोहली(मास्क) फ्री में दर्शकों को देगी। स्टेडियम में जहां मैदान पर एक विराट कोहली होंगे वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में 70 हजार कोहली मास्क पहनकर दर्शक विराट के साथ टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रहे मैच में उत्साह बढ़ाएंगे।

CAB President said - "We want every fan in the Eden gardens stadium wearing Virat Kohli masks as he walks in. We plan to distribute about 70,000 Virat Kohli masks on his birthday on… pic.twitter.com/U28G9NaQWC — 𝗶𝘀𝗵𝗶.🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@kohlifangirl178) October 31, 2023

एक नहीं 70,001 विराट से होगा साउथ अफ्रीका का सामना

साउथ अफ्रीका जब कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में विश्व कप का मैच खेलने के लिए भारत के खिलाफ मैदान में होगी तब उनका सामना सिर्फ एक विराट से नहीं बल्कि 70,001 विराट कोहली से होगा। स्टेडियम के चारों तरफ से कोहली-कोहली का शौर सुनाई देगा। इस विश्व कप में टीम इंडिया विजयी रथ पर सवार है। टीम इंडिया ने अब तक खेले गए सभी छह मैच में शानदार जीत हासिल कर प्वाइंट टेबल में नंबर-1 की जगह पर बनी हुई है।

The new revamped stadium is all set for the thriller match. pic.twitter.com/EupMjoHaly — Sreyashi Dey (@SreyashiDey) October 31, 2023

वहीं प्वाइंट टेबल में दूसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका है। टीम इंडिया जहां अपना पिछला मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ 100 रनों से जीत चुकी है। वहीं साउथ अफ्रीका ने भी एक विकेट से पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की थी। 5 नवंबर को दोनों टीम के बीच शानदार महामुकाबला देखने के लिए दर्शकों में भारी उत्साह रहेगा।



केक भी काटा जाएगा, सम्मानित किए जाएंगे कोहली

ईडन गार्डन के मैदान में कोहली के बर्थडे पर सीएबी के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सम्मन के तौर पर उन्हें स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। साथ ही बर्थडे के लिए स्पेशल केक भी मंगवाया जा रहा है। सीएबी के अध्यक्ष स्नेहाशीष गांगुली ने कहा है कि हमारी योजना को आईसीसी से मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

हम कोहली के जन्मदिन को यादगार बनाना चाहते हैं। इससे पहले सीएबी ने सचिन तेंदुलकर के 199वें टेस्ट मैच के लिए इस तरह की योजना बनाई थी।