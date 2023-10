लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली ने बनाए हैं 27 शतक, कोई दूसरा खिलाड़ी आस-पास भी नहीं, जानिए रोहित शर्मा किस नंबर पर हैं

Highlights लक्ष्य का पीछा करने के मामले में किंग हैं कोहली लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली शतक लगाने के मामले में सबसे आगे लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट के अब तक 151 पारियों में 27 शतक

Virat Kohli Records: भारतीय क्रिकेट टीम की मध्य क्रम के रीढ़, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को ऐसे ही चेज मास्टर नहीं कहते। लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली के आंकड़े इतने शानदार हैं कि बाकी खिलाड़ी उनके आस-पास भी नहीं ठहरते। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में कोहली ने ये बात फिर से सच साबित कर के भी दिखाई थी।

आंकड़ों के अनुसार लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली शतक लगाने के मामले में सबसे आगे हैं। लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट ने अब तक 151 पारियों में 27 शतक लगाए हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद सचिन तेंदुलकर ने 232 पारियों में 17 शतक लगाए थे। वहीं तीसरे नंबर पर मौजूद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक 142 पारियों में 15 शतक लगा चुके हैं। इस लिस्ट में क्रिस गेल और तिलकरत्ने दिलशान भी शामिल हैं। गेल ने 152 पारियों में 12 शतक और दिलशान ने 116 पारियों में 11 शतक लक्ष्य का पीछा करते हुए लगाए हैं।

