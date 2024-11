Virat kohli AUS vs IND 1st Day 3 Perth Test Score LIVE: विराट कोहली का 81वां शतक?, ऑस्ट्रेलिया के सामने 534 का लक्ष्य

Highlights Virat kohli AUS vs IND 1st Day 3 Perth Test Score LIVE: यशस्वी जायसवाल ने 161 की पारी खेली। Virat kohli AUS vs IND 1st Day 3 Perth Test Score LIVE: विराट कोहली ने नाबाद 100 रन बनाए। Virat kohli AUS vs IND 1st Day 3 Perth Test Score LIVE: लोकेश राहुल ने 77 रन की पारी खेली।

Virat kohli AUS vs IND 1st Day 3 Perth Test Score LIVE: विराट कोहली का 81वां शतक पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत ने 534 का लक्ष्य रखा है। भारत ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 487 रन बनाकर पारी घोषित कर दिया। कोहली ने 143 गेंद में 8 चौके और 2 छक्के की मदद से नाबाद 100 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा की झलक पेश करते हुए 161 रन की पारी खेली। दिसंबर में 23 बरस के होने जा रहे जायसवाल ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहली बार खेलते हुए शतक जड़ा। पहली पारी में 46 रन की बढ़त हासिल करने वाले भारत ने 534 रन का लक्ष्य दिया।

Hello Australia 🇦🇺



KING KOHLI has brought up his 7th Test century on Aussie soil and second at the Perth Stadium. A classic knock from the champion batter 🫡🫡



Live - https://t.co/gTqS3UPruo… #AUSvIND | @imVkohlipic.twitter.com/QHMm7vrhcw — BCCI (@BCCI) November 24, 2024

भारत की ओर से किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सर्वाधिक टेस्ट शतक

13 - सुनील गावस्कर बनाम वेस्ट इंडीज

11 - सचिन तेंदुलकर बनाम ऑस्ट्रेलिया

9 - सचिन तेंदुलकर बनाम श्रीलंका

9 - विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया

8 - सुनील गावस्कर बनाम ऑस्ट्रेलिया।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन दूसरी पारी छह विकेट पर 487 रन बनाकर समाप्त घोषित की। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने 161, विराट कोहली ने नाबाद 100 और लोकेश राहुल ने 77 रन की पारी खेली। जायसवाल और राहुल ने पहले विकेट के लिए 201 रन की रिकॉर्ड साझेदारी भी की।

भारत के लिए किसी विदेशी देश में सर्वाधिक टेस्ट शतक

7-वेस्टइंडीज में सुनील गावस्कर

7- ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली

6- इंग्लैंड में राहुल द्रविड़

6- ऑस्ट्रेलिया में सचिन तेंदुलकर।

अपनी पारी के दौरान 297 गेंद का सामना करते हुए 15 चौके और तीन छक्कों की मदद से 161 रन बनाए। जायसवाल ने लोकेश राहुल (77) के साथ पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 201 रन की साझेदारी की।भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह और उनके साथी गेंदबाज खुश होंगे। एडीलेड में दूसरे टेस्ट से पहले देवदत्त पडिक्कल (25) और ध्रुव जुरेल (01) के पास खुद को साबित करने का मौका था।

A masterclass from Virat Kohli as he powers back to form with a sensational century 🔥#WTC25 |📝 #AUSvIND: https://t.co/e8h5vfvU9Rpic.twitter.com/r7gGKZ8qSL— ICC (@ICC) November 24, 2024

लेकिन ये दोनों इसका फायदा उठाने में नाकाम रहे। दूसरे टेस्ट में इन दोनों की जगह कप्तान रोहित शर्मा और चोटिल शुभमन गिल की वापसी लगभग तय है। भारत हालांकि अगर यह टेस्ट जीतता है तो पहली पारी में बुमराह के पांच विकेट की तरह जायसवाल और राहुल के बीच 201 रन की साझेदारी भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी।

ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने वाले मेहमान बल्लेबाज़

9 - जैक हॉब्स

7 - वैली हैमंड

7-विराट कोहली

6 - हर्बर्ट सटक्लिफ

6 - सचिन तेंदुलकर

ऑस्ट्रेलिया में सभी प्रारूपों में यह कोहली का 10वां शतक है, जो किसी मेहमान बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे अधिक शतक है।

ठीक 32 साल पहले 17 साल के सचिन तेंदुलकर ने वाका की टूटती पिच पर अंतिम दो दिन बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़कर दुनिया का ध्यान खींचा था। इसके बाद तेंदुलकर ने क्रिकेट के मैदान पर जो किया वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और अब जायसवाल ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है।

घर से बाहर टेस्ट में भारत के लिए पहली पारी और दूसरी पारी रन

346 - 164 और 510 - बनाम इंग्लैंड, हेडिंग्ले, 1967

337 - 150 और 487/6डी बनाम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ (ऑप्टस), 2024

323 - 136 और 459 - बनाम एसए, सेंचुरियन, 2010

294 - 175 और 469/7 - बनाम वेस्टइंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन, 1983

280 - 241 और 521/6डी - बनाम वेस्टइंडीज, सेंट जॉन्स, 2006।

वह तेंदुलकर के बाद पर्थ में शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज हैं। जायसवाल ने रनों को लेकर अपनी भूख और बड़ी पारियां खेलने की क्षमता दिखा दी है। उन्होंने हेजलवुड की बाउंसर को विकेटकीपर के ऊपर से छह रन के लिए भेजकर अपना चौथा टेस्ट शतक पूरा किया जो एसईएनए (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में उनका पहला शतक है।

उन्होंने अपने चारों शतक के दौरान 150 से अधिक रन बनाए हैं। इस छक्के के साथ जायसवाल और राहुल की सलामी जोड़ी ने भारत की ओर से 191 रन की पिछली सर्वश्रेष्ठ साझेदारी को पीछे छोड़ा जो 1986 में सुनील गावस्कर और कृष्णमाचारी श्रीकांत ने बनाई थी। ऑस्ट्रेलिया में 200 रन की साझेदारी पूरी करने वाली पहली भारतीय सलामी जोड़ी है।