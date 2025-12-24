कर्नाटक ने 15 गेंद पहले 413 रन का मुश्किल लक्ष्य हासिल, उत्तर प्रदेश ने हैदराबाद को 84 रन से हराया, मध्य प्रदेश ने राजस्थान को 99 रन से कूटा

Vijay Hazare Trophy: भारतीय टीम में वापसी करने वाले ईशान ने सिर्फ 39 गेंद में सात चौकों और 14 छक्कों की मदद से 125 रन बना डाले।

December 24, 2025

Vijay Hazare Trophy: ईशान किशन के 39 गेंद में 125 रन पर देवदत्त पडिक्कल की 147 रन की पारी भारी पड़ गई और झारखंड को विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक ने बुधवार को पांच विकेट से हरा दिया । ग्रुप ए के मैच में कर्नाटक ने 15 गेंद बाकी रहते 413 रन का मुश्किल लक्ष्य हासिल कर लिया । टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का कर्नाटक का फैसला एक समय गलत साबित होता दिखने लगा जब अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप के लिये भारतीय टीम में वापसी करने वाले ईशान ने सिर्फ 39 गेंद में सात चौकों और 14 छक्कों की मदद से 125 रन बना डाले।

शिखर मोहन ने 44, विराट सिंह ने 88 और कुमार कुशाग्र ने 63 रन का योगदान दिया। विराट और कुशाग्र ने चौथे विकेट के लिये 129 रन की साझेदारी की। ईशान ने मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलकर झारखंड को नौ विकेट पर 412 रन तक पहुंचाया । कर्नाटक के लिये बायें हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज अभिलाष शेट्टी ने 72 रन देकर चार विकेट लिये।

जवाब में कर्नाटक के लिये कप्तान मयंक अग्रवाल ने 34 गेंद में 54 और पडिक्कल ने 118 गेंद में 147 रन बनाशे । दोनों ने 11 . 5 ओवर में 114 रन की साझेदारी की । अग्रवाल ने अपनी पारी में दस चौके लगाये जबकि पडिक्कल ने दस चौके और सात छक्के जड़े ।

आखिर में अभिनव मनोहर ने 32 गेंद में नाबाद 56 और ध्रुव प्रभाकर ने 22 गेंद में नाबाद 40 रन बनाकर छठे विकेट के लिये सिर्फ 41 गेंद में नाबाद 88 रन जोड़े। तमिलनाडु ने पुडुच्चेरी को 101 रन से हराया । पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर तमिलनाडु ने प्रदोष रंजन पाल (73), कप्तान एन जगदीशन (67), साइ सुदर्शन (48) और बाबा इंद्रजीत (42) की पारियों की मदद से सात विकेट पर 310 रन बनाये।

जवाब में बायें हाथ के तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह के चार विकेट, सोनू यादव, सचिन राठी और साइ किशोर के दो दो विकेट की मदद से तमिलनाडु ने पुडुच्चेरी को 46 . 5 ओवर में 209 रन पर आउट कर दिया । ग्रुप ए के एक अन्य मैच में मध्य प्रदेश ने राजस्थान को 99 रन से हराया ।

सलामी बल्लेबाज यश दुबे के शतक की मदद से मध्यप्रदेश ने पांच विकेट पर 287 रन बनाये । जवाब में राजस्थान की टीम 43 . 2 ओवर में 188 रन पर आउट हो गई । आफ स्पिनर सारांश ने तीन विकेट लिये । केरल ने एक अन्य मैच में त्रिपुरा को 145 रन से हराया ।

उत्तर प्रदेश ने बल्लेबाजों और स्पिनरों के बूते हैदराबाद को 84 रन से हराया

भारत की टी20 विश्व कप टीम में चुने गए रिंकू सिंह समेत अन्य बल्लेबाजों के एकजुट प्रदर्शन के बाद स्पिनरों के कमाल से उत्तर प्रदेश ने बुधवार को यहां विजय हजारे ट्रॉफी ग्रुप बी के अपने पहले मैच में हैदराबाद को 84 रन से शिकस्त दी। उत्तर प्रदेश ने अभिषेक गोस्वामी (81), आर्यन जुयाल (80), ध्रुव जुरेल (80) और रिंकू (67) के विपरीत अंदाज में खेले गए अर्धशतकों से बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद पांच विकेट पर 324 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इसके बाद गेंदबाजों ने सुनिश्चित किया कि मैच में अंत में कोई परेशानी नहीं हो।

जिसमें लिस्ट ए में पदार्पण करने वाले जीशान अंसारी (31 रन देकर चार विकेट) के साथ प्रशांत वीर (47 रन देकर तीन विकेट) और विप्रज निगम के साथ मिलकर हैदराबाद के बल्लेबाजों को अपनी स्पिन के जाल में फंसा लिया। हैदराबाद के बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल (53) और बुद्धि राहुल (47) ने टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सके।

तीनों ने मिलकर आठ विकेट लिए जिससे हैदराबाद की टीम लक्ष्य से काफी पहले ही ऑल आउट हो गई। तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने दो विकेट लिए। ग्रुप के एक अन्य मैच में अभिषेक पोरेल (56), कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन (71), सुदीप कुमार घरामी (68) और शाहबाज अहमद (71) की अर्धशतकीय पारियां अमन मोखांडे (110) और ध्रुव शोरे (136) के शतकों पर भारी पड़ गईं।

जिससे बंगाल ने विदर्भ पर तीन विकेट से जीत दर्ज की। भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (65 रन देकर दो विकेट) और ऑफ स्पिनर आमिर गनी ने मिलकर चार विकेट झटके जिससे विदर्भ ने पांच विकेट पर 382 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। लेकिन बल्लेबाजों के एकजुट प्रदर्शन से बंगाल की टीम ने अपना पहला अंक हासिल किया।

वहीं एक अन्य मैच में असम की टीम बड़ौदा से पांच विकेट से हार गई। बड़ौदा के लिए विष्णु सोलंकी ने अंत में 88 रन की नाबाद पारी खेली। जीत के लिए 283 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सोलंकी ने 62 गेंद में नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली और भानु पानिया (नाबाद 43 रन) के साथ छठे विकेट के लिए 100 रन की भागीदारी निभाई।

इससे पहले प्रियांशु मोलिया ने 73 रन की पारी खेली। असम के लिए प्रद्युन सैकिया (67), कप्तान सुमित घडीगांवकंर (55) और शिवशंकर रॉय (55) ने अर्धशतक जड़े। एक अन्य मुकाबले में जम्मू कश्मीर ने चंडीगढ़ पर 10 विकेट की शानदार जीत दर्ज की जिसमें मध्यम गति के गेंदबाज लोन नासिर ने 44 रन देकर चार विकेट झटके।

नासिर ने चंडीगढ़ के शीर्ष पांच में से तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया जिससे चंडीगढ़ की टीम 208 रन पर सिमट गई। इसके बाद शुभम खजूरिया (129 रन) के शतक और सलामी बल्लेबाज कामरान इकबाल (73 रन) के अर्धशतक से जम्मू कश्मीर ने 78 गेंद रहते जीत दर्ज की।

