Vijay Hazare Trophy 2024-25 Quarter Final: 11-12 जनवरी को मुकाबला?, महाराष्ट्र-पंजाब, कर्नाटक-बड़ौदा, गुजरात-हरियाणा और विदर्भ-राजस्थान में टक्कर, देखिए शेयडूल

Vijay Hazare Trophy 2024-25 Quarter Final: राजस्थान ने कमाल कर दिया। विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार तमिलनाडु को हराकर धमाल किया। प्री क्वार्टरफाइनल और क्वार्टरफाइनल लाइनअप तैयार हो गया है। 11 जनवरी को पहले प्री क्वार्टरफाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र-पंजाब की भिड़ंत होगी। दूसरे मैच में कर्नाटक-बड़ौदा की टीम एक-दूसरे को टक्कर देगी। दोनों मैच वड़ोदरा में खेला जाएगा। 12 जनवरी को गुजरात और हरियाणा की टीम टक्कर करेगी। दूसरे मैच में विदर्भ का सामना राजस्थान से होगा। 15 और 16 जनवरी को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे।

