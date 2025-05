VIDEO: पंजाब के फिरोजपुर में रिहायशी इलाके पर पाकिस्तानी ड्रोन का हमला, 3 घायल

फिरोजपुर: तनाव को और बढ़ाते हुए शुक्रवार को पंजाब के फिरोजपुर में एक पाकिस्तानी ड्रोन ने एक रिहायशी इलाके पर हमला किया, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। फिरोजपुर के एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि तीन लोग झुलस गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया, "हमें तीन लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। उन्हें जलने के घाव हैं। डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। सेना ने ज्यादातर ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया है।"

🚨BREAKING🚨

A Pakistani drone strikes a residential zone in Firozpur, Punjab. One Indian family seriously injured.

Victims rushed to hospital. This is no longer just a border issue.

Innocent lives are at stake.

May God bless them #Bharat#IndiaPakWar#Firozpur#DroneAttackpic.twitter.com/zyyz5vYWal