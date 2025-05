India-Pakistan War: पाक के ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम, 50 से ज्यादा ड्रोन को सेना ने किया निष्प्रभावी; बॉर्डर पर अलर्ट

India-Pakistan War: ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना पाकिस्तानी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान-भारत की सीमा पर लगातार पाकिस्तान ड्रोन, गोलीबारी से हमला कर रही है जिसे एक के बाद एक सेना ने निष्प्रभाव कर दिया है। गुरुवार, 8 मई की रात को जब पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं (आईबी) के साथ विभिन्न स्थानों पर झुंड ड्रोन भेजने के असफल प्रयास किए। जिसके बाद उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा और पठानकोट क्षेत्रों में भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए काउंटर-ड्रोन ऑपरेशन के दौरान 50 से अधिक ड्रोन को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी कर दिया गया।

इस मुठभेड़ में एल-70 गन, ज़ू-23 मिमी, शिल्का सिस्टम और अन्य उन्नत काउंटर-यूएएस उपकरणों का व्यापक उपयोग किया गया, जो हवाई खतरों का मुकाबला करने की सेना की मजबूत क्षमता को दर्शाता है।

