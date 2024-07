VIDEO: यशस्वी जायसवाल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया विश्व रिकॉर्ड, सिकंदर रजा की 1 बॉल में पीटे 13 रन

Highlights सलामी बल्लेबाज जायसवाल सबसे छोटे प्रारूप में पुरुषों के खेल की पहली वैध गेंद पर 12 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने उन्होंने पहला ओवर डाल रहे सिकंदर रजा की गेंद पर छक्का लगाकर पारी की शुरुआत की रजा की यह गेंद नो बॉल थी, इसके बाद फ्री हिट का फायदा उठाते हुए जायसवाल ने फिर से छक्का जड़ा

IND vs ZIM, 5th T20I: मेजबान जिम्बाब्वे के खिलाफ चल रही सीरीज में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए, ICC T20 विश्व कप 2024 के विजेता यशस्वी जायसवाल ने शनिवार को सिकंदर रजा की टीम पर आसान जीत दर्ज करने के लिए अंतिम मुकाबले में शानदार पारी खेली। शुभमन गिल एंड कंपनी द्वारा जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराकर मेजबान टीम पर 3-1 की अजेय बढ़त लेने के एक दिन बाद, भारत ने सीरीज के पांचवें और अंतिम T20I में रजा एंड कंपनी के खिलाफ मुकाबला खेला।

पहले ओवर में भारत को अविश्वसनीय शुरुआत देते हुए, सलामी बल्लेबाज़ जायसवाल ने जिम्बाब्वे के कप्तान रजा की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर पारी की शुरुआत की। स्पिनर रजा ने फुल टॉस फेंकी, और जायसवाल ने डीप स्क्वायर लेग पर एक शक्तिशाली स्ट्राइक के साथ अधिकतम परिणाम प्राप्त किए। भारत को फ्री हिट का तोहफा देते हुए, रजा ने प्रतियोगिता की पहली गेंद पर ओवरस्टेप किया।

मौके का फायदा उठाते हुए, जायसवाल ने एक और छक्का लगाया और भारत ने सिर्फ़ एक वैध गेंद पर 13 रन बनाए। रिकॉर्ड के लिए, सलामी बल्लेबाज जायसवाल सबसे छोटे प्रारूप में पुरुषों के खेल की पहली वैध गेंद पर 12 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। हालाँकि जायसवाल ने पहले ओवर में भारत को शानदार शुरुआत दी, लेकिन स्पिनर रजा ने उसी ओवर में सुधार करते हुए जिम्बाब्वे की वापसी कराई।

भारतीय ओपनर से बदला लेते हुए रजा ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल को आउट कर दिया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 5वें टी20I में सफलता के बाद रजा ने जायसवाल को एक शानदार विदाई भी दी। इसी मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी20 मैच में भारत की दस विकेट की जीत में जायसवाल ने 53 गेंदों पर 93 रनों की शानदार पारी खेली थी।

Yashasvi Jaiswal became the first batter in history to score 13 runs on the 1st ball of a T20i. 🌟pic.twitter.com/98j63xmtGu