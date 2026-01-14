UP-W vs DC-W Live Score: दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्स लाइव स्कोरकार्ड, विमेंस प्रीमियर लीग का सातवां मुकाबला, देखें लाइव अपडेट

HighlightsUP-W vs DC-W Live Score: दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्स लाइव स्कोरकार्ड, विमेंस प्रीमियर लीग का सातवां मुकाबला, देखें लाइव अपडेट
UP-W vs DC-W Live Score: आज 14 जनवरी को यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच WPL 2026 का सातवां मुकाबला खेला जा रहा है, यूपी की कप्तान मेग लैनिंग और दिल्ली की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। टॉस शाम 7 बजे होगा और 7.30 बजे से मैच शुरू होगा, लाइव मैच आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं।
LIVE
Get Latest Updates