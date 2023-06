UK County Championship: इंडीज दौरे में शामिल तेज गेंदबाज ने किया कमाल, डर्बीशर के खिलाफ पहली गेंद पर ही विकेट चटकाया, देखें वीडियो

Highlights काउंटी चैम्पियनशिप डिविजन दो में डर्बीशर के खिलाफ पहली गेंद पर ही विकेट चटकाया। अर्शदीप ने सर्रे के खिलाफ अपने पहले मैच में चार विकेट लिये थे। केंट ने नार्थम्पटनशर को 237 रन पर रोक दिया।

UK County Championship: भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और नवदीप सैनी ने ब्रिटेन में काउंटी चैम्पियनशिप में क्रमश: केंट और वोर्सेस्टरशर के लिये शानदार प्रदर्शन किया। बायें हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप ने नार्थम्पटनशर के खिलाफ काउंटी चैम्पियनशिप डिविजन एक में दो विकेट लिये।

वहीं सैनी ने काउंटी चैम्पियनशिप डिविजन दो में डर्बीशर के खिलाफ पहली गेंद पर ही विकेट चटकाया। अर्शदीप ने सर्रे के खिलाफ अपने पहले मैच में चार विकेट लिये थे। आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज वेस एगर ने केंट के लिये 63 रन देकर पांच विकेट लिये। केंट ने नार्थम्पटनशर को 237 रन पर रोक दिया।

जवाब में केंट ने एक विकेट पर 222 रन बना लिये थे। तवांडा मुयेये 123 रन बनाकर और डेनियल बेल ड्रमंड 96 के स्कोर पर क्रीज पर हैं । वहीं वेस्टइंडीज दौरे के लिये भारतीय टेस्ट टीम में चुने गए सैनी ने चार मैचों के लिये वोर्सेस्टरशर के साथ करार किया था लेकिन वह तीन मैच नहीं खेल सकेंगे क्योंकि वेस्टइंडीज दौरा उसी समय होना है।

