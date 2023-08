Asia Cup 2023: एशिया कप के लिए इस दिन से शुरू होगी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री, पीसीबी ने किया ऐलान

Highlights एशिया कप 2023 के पाकिस्तान चरण के टिकटों की बिक्री शनिवार से शुरू होगी क्रिकेट प्रशंसकों के लिए टिकटें pcb.bookme.pk पर उपलब्ध होंगी बता दें कि एशिया कप 2023 की शुरूआत इसी महीने (अगस्त) की 30 तारीख से होगी

लाहौर: एसीसी पुरुष एशिया कप 2023 के पाकिस्तान चरण के टिकटों की बिक्री शनिवार से शुरू होगी। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए टिकटें pcb.bookme.pk पर उपलब्ध होंगी। शुक्रवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इसकी घोषणा की गई है। पीसीबी के अनुसार, 15 साल बाद पाकिस्तान में एशिया कप की वापसी को ध्यान में रखते हुए टिकटों की कीमतें किफायती दर पर निर्धारित की गई हैं ताकि प्रशंसक पाकिस्तान और एशियाई क्रिकेट सितारों को करीब से देख सकें।

घोषणा के मुताबिक, पहले चरण में, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में वीआईपी और प्रीमियम बाड़ों की कीमतों का अनावरण किया जाएगा। 76वें स्वतंत्रता दिवस (पाकिस्तान) पर प्रथम श्रेणी और सामान्य बाड़ों की कीमतों की घोषणा की जाएगी। ये घोषणाएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से की जाएंगी। पीसीबी की ओर से बताया गया है कि श्रीलंका चरण के टिकटों का विवरण उचित समय पर घोषित किया जाएगा।

🗓️ Mark your calendars! Tickets sale for #AsiaCup2023 will go live from Saturday 🚨



More details ➡️ https://t.co/3fX4ARYiVMpic.twitter.com/n1sZE2SoDe