'कुत्ते का गोश्त खाया हुआ है इसलिए भौंक रहा है कबसे': जब इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी को चुप कराने के लिए कहा था | VIDEO

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफ़ान पठान ने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को चुप कराने और अब्दुर रज्जाक को एक तीखी टिप्पणी से हैरान कर देने का खुलासा किया। लल्लनटॉप पर एक इंटरव्यू के दौरान इस घटना को याद करते हुए, पठान ने कहा, "साल 2006 की बात है, हम उस समय पाकिस्तान दौरे पर थे और कराची से लाहौर जा रहे थे। दोनों टीमें एक साथ यात्रा कर रही थीं। शाहिद अफरीदी आए और मेरे सिर पर हाथ रखकर पूछा कि बच्चा कैसा है। मैं हैरान रह गया और उसकी तरफ देखने लगा, मैंने कहा- तुम तो बच्चों जैसा व्यवहार करते हो, तुम कब से बाप बन गए।"

पठान ने आगे कहा, "न तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, न ही मैं तुम्हें ऐसे जानता हूँ। मेरा मतलब है कि तुम बदतमीज़ी क्यों करना चाहते हो।" फिर उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी टीम के ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक मेरे साथ थे। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ किस तरह का मांस मिलता है। उन्होंने मुझे कुछ नाम बताए।"

इरफ़ान पठान ने आगे कहा, "मैंने पूछा कि क्या कुत्ते का गोश्त मिलता है। उन्होंने कहा, इरफ़ान तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। मैंने अफरीदी को दिखाया और कहा, उसने ज़रूर इसे खाया होगा, इसलिए इतनी देर से भौंक रहा है। उसने यह सब सुना। उसकी आँखें लाल थीं, वह गुस्से से भर गया था, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका।"

इंटरव्यू के दौरान, इरफ़ान पठान ने खुलासा किया कि 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में ली गई हैट्रिक उनकी सबसे यादगार यादों में से नहीं है। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के खिलाफ ली गई हैट्रिक मेरी पसंदीदा यादों में से नहीं है। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। मैं टी20 विश्व कप फ़ाइनल के बारे में खुशी-खुशी बात करता हूँ। 2004 में, 19 साल की उम्र में, मैंने पाकिस्तान में सीरीज़ के निर्णायक मैच में तीन विकेट लिए थे।"

उस मैच को याद करते हुए उन्होंने बताया, "मैं उस मैच के बारे में खुशी से बात करता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और पर्थ टेस्ट में 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' का पुरस्कार जीता था। मैं उस मैच के बारे में भी खुशी से बात करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने वह मैच जीता था। जब हम वह मैच जीत जाते हैं तो अपने योगदान के बारे में बात करना ज़्यादा मज़ेदार होता है। हम वह मैच नहीं जीत पाए जिसमें मैंने हैट्रिक ली थी।"