RO-KO को लेकर चौंकाने वाली खबर: रोहित शर्मा और विराट कोहली को 'घरेलू क्रिकेट खेलने' के लिए बेरहमी से कहा गया

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की टीम की घोषणा में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले। सबसे बड़ा बदलाव रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर उनकी जगह शुभमन गिल को टीम में शामिल करना रहा। वहीं, श्रेयस अय्यर को उप-कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। रोहित और विराट कोहली दोनों को टीम में शामिल किया गया है और ये दोनों आईपीएल 2025 के बाद पहली बार मैदान पर उतरेंगे।

रोहित को हटाने के बाद अगरकर ने रोहित और विराट कोहली को साफ संदेश दिया कि उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी होगी ताकि वे चयन में बने रहें। अगरकर ने कहा, “मुझे लगता है कि हमने एक साल या कुछ साल पहले साफ कर दिया था कि जब भी खिलाड़ी उपलब्ध हों, उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। मेरा मतलब है, यही एकमात्र तरीका है जिससे आप खुद को तेज और क्रिकेट खेलते हुए रख सकते हैं, अगर आपके पास पर्याप्त लंबा ब्रेक है। चाहे वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के साथ संभव हो या नहीं, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन अगर खिलाड़ी फ्री हैं, तो उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए।”

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफ़ान पठान के अनुसार, अगर रोहित और कोहली 2027 के वनडे विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो उन्हें नियमित रूप से घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "रोहित (शर्मा) और विराट (कोहली) 2027 का विश्व कप खेलना चाहते हैं, लेकिन खेल फिटनेस उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी।"

रोहित ने अपनी फिटनेस पर अच्छी तरह काम किया है। वह इसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन नियमित फिटनेस और मैच के समय की फिटनेस भी ज़रूरी है... अगर आप नियमित क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो दोनों को कुछ मैच खेलने का समय सुनिश्चित करना होगा। उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा।

उन्होंने कहा, "वे बड़े खिलाड़ी हैं और जानते हैं कि क्या करना है। उनके पास दुनिया का सारा अनुभव है। लेकिन वे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी नहीं खेल रहे हैं, इसलिए बड़े विश्व कप से पहले उनके द्वारा खेले जाने वाले कुछ मैचों के बीच काफ़ी अंतराल होगा। इसके लिए उन्हें नियमित रूप से मैच खेलने का समय चाहिए होगा। तभी 2027 विश्व कप खेलने का उनका सपना साकार होगा।"

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी जीती। मुंबई इंडियंस के स्टार खिलाड़ी और कोहली पहले ही टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक वनडे क्रिकेट को अलविदा नहीं कहा है। वनडे टीम में अन्य बदलावों में रवींद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती को बाहर कर दिया गया है। वहीं, जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। हार्दिक पांड्या अभी भी क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे हैं और ऋषभ पंत अभी तक अपने टूटे हुए पैर से नहीं उबर पाए हैं।

