पाकिस्तान की हार पर मोदी सरकार को कोसने लगे शाहिद अफरीदी, राहुल गांधी की तारीफ; देखें वीडियो

Shahid Afridi Video: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाहिद अफरीदी का कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तारीफ करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में शाहिद मोदी सरकार की खामियां गिना रहे हैं।

यह क्लिप पाकिस्तान में एक खेल चर्चा कार्यक्रम से ली गई है, जिसमें अफरीदी एक पुरुष और एक महिला एंकर के साथ बैठे हुए हैं। वह कहते हैं: "ये जो सरकार है, बार-बार मैं कह रहा हूं, जो हमेशा मजहब कार्ड खेलती है, मुस्लिम-हिंदू कार्ड खेलती है अपने आप को सत्ता में लाने के लिए, ये बहुत ही गंदा किसम का माइंडसेट है, गंदा किसम का।"

उन्होंने आगे कहा, "ये उस वक़्त तक रहेगा जब तक इनके बड़े ये ही हैं।" जिसका मोटे तौर पर मतलब है, "जब तक ये नेतृत्व रहेगा, ये चलता रहेगा।"

इसके बाद अफरीदी राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, "जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूँ, राहुल गांधी बहुत सकारात्मक सोच वाला आदमी है।" जिसका मोटे तौर पर मतलब है, "अगर मैं राहुल गांधी की बात करूँ, तो वो बहुत सकारात्मक सोच वाले इंसान हैं।"

#BREAKING: Pakistani cricketer Shahid Afridi targets Modi Govt, praises Rahul Gandhi after Handshake controversy in Asia Cup. Afridi silent on Pakistan sponsored terrorism in Kashmir and killing of 26 innocent Indian & Nepali civilians by Pakistani terror outfit TRF in Pahalgam. pic.twitter.com/xbFKz3XWRo — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 16, 2025

उन्होंने आगे कहा, "बातचीत के ज़रिए वो चलना चाहता है दुनिया के साथ।"

जिसका मोटे तौर पर मतलब है, "वह बातचीत के ज़रिए दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहता है।"

प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए अफरीदी ने कहा, "क्या एक इज़राइल काफ़ी नहीं है कि आप दूसरा इज़राइल बनने की कोशिश कर रहे हैं?"

बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहज़ाद पूनावाला ने वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर कहा, "हाफ़िज़ सईद के बाद अब शाहिद अफरीदी (आतंकवाद समर्थक और भारत विरोधी) राहुल गांधी की तारीफ़ कर रहे हैं... हैरानी नहीं! भारत से नफ़रत करने वाले हर व्यक्ति को राहुल गांधी और कांग्रेस में एक सहयोगी मिल जाता है।"

उन्होंने आगे कहा, "सोरोस से शाहिद तक... कांग्रेस = इस्लामाबाद राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस पाकिस्तान का याराना बहुत पुराना है, धारा 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 26/11 और पुलवामा व पहलगाम पर क्लीन चिट तक - कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान की ही बातें दोहराती है।"

भारत ने रविवार को दुबई में एशिया कप के ग्रुप चरण के मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से हरा दिया।

