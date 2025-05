दुबई में केरल कम्युनिटी ने एक कार्यक्रम में शाहिद अफरीदी का किया गर्मजोशी से स्वागत, VIDEO देख इंटरनेट पर भड़के लोग

Highlights केरल के एक समुदाय द्वारा पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया इंटरनेट पर वायरल वीडियो देख नेटिज़न्स के बीच से नकारात्मक प्रतिक्रियाएँ सामने आईं

Viral video: दुबई में एक कार्यक्रम के दौरान केरल के एक समुदाय द्वारा पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया, जिससे नेटिज़न्स के बीच नकारात्मक प्रतिक्रियाएँ सामने आईं। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के खिलाफ़ ज़हरीले रुख़ अपनाने वाले पूर्व पाकिस्तानी कप्तान के बाद नकारात्मक प्रतिक्रियाएँ सामने आईं, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हो गई थी।

इस हमले के पीछे कथित तौर पर पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों का हाथ होने और देश की सरकार के सवालों के घेरे में आने के बाद, अफरीदी ने भारतीय सेना को अयोग्य बताते हुए उस पर आरोप लगाया था। एक टॉक शो के दौरान, उन्होंने कहा था:

"तुम लोगों की 8 लाख की फ़ौज वहाँ बैठी है यार कश्मीर में और यह घटना हो गई है। इसका मतलब यह है कि नालायक निकम्मे हो तुम लोग की सुरक्षा आप नहीं दे सकते।" इस बात को ध्यान में रखते हुए, दुबई में केरल समुदाय द्वारा अफरीदी का गर्मजोशी से स्वागत किया जाना नेटिज़न्स को पसंद नहीं आया।

Shahid Afridi called indian army incompetent and ineffective.

He said:

You have deployed 8 lac troops in IO Kashmir,

yet this incident still occurred.

This shows your army and intelligence agencies have failed.

Don't blame Pakistan.

Blame your own security agencies. pic.twitter.com/GsJEdou0m6 — ЅᏦᎽ (@13hamdard) April 27, 2025

फिर भी, 48 वर्षीय अफरीदी ने दर्शकों की खूब प्रशंसा की, उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें केरल का खाना कितना पसंद है।

What a shame!! - Desperate Keralites welcome this Anti-India Paki with 'Boom Boom' at an event in Dubai, especially after Pahalgam terror attack and his venomous stand against India pic.twitter.com/F8Fuigxu4s — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) May 30, 2025

What a shame!! - Desperate Keralites welcome this Anti-India Paki with 'Boom Boom' at an event in Dubai, especially after Pahalgam terror attack and his venomous stand against India pic.twitter.com/F8Fuigxu4s — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) May 30, 2025

Shame for us mallus!! — AmithRaj (@amithraj123cv) May 30, 2025

Shame on them — DevNimkar.. (@DevenNimkar) May 30, 2025

These Keralites are traitors to their motherland, they would sell their fathers & mothers to get validation from woke media, shameful & pathetic. — Tanjiro (@FlameHashira84) May 30, 2025

जShameful — tarun choudhary (@Beniwal_break) May 30, 2025

Kerala sarrrr 100% literacy sarrrrr — Tarun Choubey 🇮🇳 (@Tarunchoubey4) May 30, 2025

Web Title: Shahid Afridi was warmly welcomed by the Kerala community at an event in Dubai, people got angry on the internet after watching the video