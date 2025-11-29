IND Vs SA 1st ODI: बस 3 छक्के और फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड! रोहित शर्मा राँची में बन सकते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

IND Vs SA 1st ODI: रोहित शर्मा रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। 38 साल के रोहित शानदार फॉर्म में रांची जा रहे हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की सीरीज हार में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता था। हिट-मैन वनडे क्रिकेट में 350 छक्कों के आंकड़े तक पहुंचने से सिर्फ 1 कदम दूर हैं। अगर वह रांची में छक्का लगा देते हैं, तो वह यह माइलस्टोन पार करने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। 2 छक्के लगाने पर वह पाकिस्तान के पूर्व शाहिद अफरीदी की बराबरी कर लेंगे। 3 छक्के लगाने पर वह ODI क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे।

ODI क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के

1. शाहिद अफ़रीदी - 369 पारियों में 351 छक्के

2. रोहित शर्मा - 268 इनिंग्स में 349 छक्के

3. क्रिस गेल - 294 इनिंग्स में 331 छक्के

4. सनथ जयसूर्या - 433 इनिंग्स में 270 छक्के

5. एमएस धोनी - 297 इनिंग्स में 229 छक्के

रोहित की नज़र तेंदुलकर और कोहली क्लब पर

रोहित शर्मा क्रिकेट में 20,000 रन का माइलस्टोन छूने वाले सिर्फ़ चौथे भारतीय बैटर बनने के करीब हैं। रोहित के नाम 502 मैचों में 19,902 इंटरनेशनल रन हैं। भारत के इस ओपनर ने 67 टेस्ट में 4,301 रन बनाए। उनके नाम T20I में 4,231 और ODI में 11,370 रन हैं।

वह सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ जैसी एलीट लिस्ट में शामिल होने से सिर्फ़ 98 रन दूर हैं। तेंदुलकर 34,357 रन के साथ सबसे आगे हैं, उनके बाद विराट कोहली 27,673 रन और द्रविड़ 24,064 रन के साथ हैं।

मुंबई के क्रिकेटर, जिन्होंने 2024 वर्ल्ड कप के बाद T20I से रिटायरमेंट ले लिया था और मई में टेस्ट क्रिकेट से दूर हो गए थे, अब सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेट में खेलते हैं। साउथ अफ़्रीका सीरीज़ के बाद, उनके न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ घर पर ODI सीरीज़ में खेलने की उम्मीद है।

रोहित साउथ अफ्रीका सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में एक ज़बरदस्त शतक के बाद आ रहे हैं, जहाँ उन्होंने 125 गेंदों पर नाबाद 121 रन बनाए थे, जिससे भारत को तीन मैचों की ODI सीरीज़ में 2-0 से पिछड़ने के बाद सांत्वना जीत दिलाने में मदद मिली थी। उनकी पारी में 13 चौके और तीन छक्के शामिल थे।