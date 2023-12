Test series against South Africa: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 26 दिसंबर से टेस्ट सीरीज, गायकवाड़ बाहर, इस खिलाड़ी को बीसीसीआई ने किया शामिल, देखें लिस्ट

Highlights रुतुराज गायकवाड़ सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारत ने वनडे सीरीज में अफ्रीका को हराया और टी20 सीरीज 1-1 से बराबर पर खत्म हुआ था। दाहिनी अनामिका उंगली में चोट लग गई थी।

Test series against South Africa: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 26 दिसंबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। विश्व कप के बार रोहित शर्मा टीम की अगुवाई करेंगे। इस बीच भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। रुतुराज गायकवाड़ सीरीज से बाहर हो गए हैं।

Ruturaj Gaikwad ruled out of the #SAvIND Test series.



The Selection Committee has added Rajat Patidar, Sarfaraz Khan, Avesh Khan & Rinku Singh to India A's squad while Kuldeep Yadav has been released from the squad.



