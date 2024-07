Team India Victory Parade: मरीन ड्राइव पर उमड़ा फैन्स का सैलाब; मुंबई पुलिस ने लोगों से की अपील, जाम से बचने का बताया तरीका

Team India Victory Parade: भारतीय टीम के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर देश आते ही फैन्स का जोश हाई हो गया है। टीम इंडिया के स्वागत में फैन्स उत्साहित हैं। टीम के लिए मुंबई में आयोजित परेड में लाखों फैन्स शामिल हुए हैं। मरीन ड्राइव पर दूर तक लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने लोगों से मरीन ड्राइव पर जाने से बचने को कहा है क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम की विजय परेड के लिए वानखेड़े स्टेडियम के पास प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी है।

एक्स पर जाकर मुंबई पुलिस ने एक वीडियो शेयर किया और नागरिकों से मरीन ड्राइव की यात्रा करने से बचने को कहा।

A grand victory parade is organised on July 4, 2024 for the Indian cricket team, winner of the T20 World Cup at Marine Drive.



