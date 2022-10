2015 के बाद बांग्लादेश का दौरा, तीन वनडे और दो टेस्ट मैच, जानें क्या है पूरा शेयडूल, कहां होंगे मैच

Highlights बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मीरपुर स्टेडियम चार, सात और 10 दिसंबर को तीन वनडे मुकाबलों की मेजबानी करेगा। अंतिम टेस्ट ढाका में 22 से 26 दिसंबर तक खेला जाएगा।

Team India tour Bangladesh 2022: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने गुरुवार को घोषणा की कि टीम इंडिया इस साल दिसंबर में अपने देश का दौरा करेगी। बीसीबी ने कहा कि टीम इंडिया 7 साल बाद दौरा कर रही है। भारत दौरे के लिए यात्रा कार्यक्रम की घोषणा की।

तीन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय और आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र 2 के दो टेस्ट मैच शामिल हैं। 2015 के बाद भारतीय टीम की बांग्लादेश की यह पहली यात्रा होगी। इस दौरे की शुरुआत एकदिवसीय सीरीज के साथ होगी, जिसमें सभी मैच मीरपुर, ढाका के शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होंगे।

पहला टेस्ट चटगांव के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में होगा, जिसमें दोनों टीमें दूसरे टेस्ट के लिए ढाका लौटेंगी। पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक चटगांव में खेला जाएगा। बीसीबी अध्यक्ष नजमुल हसन ने बयान में बताया कि दूसरा और अंतिम टेस्ट ढाका में 22 से 26 दिसंबर तक खेला जाएगा।

