Team India Squad For Bangladesh T20 Series: युवा टीम पर भरोसा?, टेस्ट सीरीज में शामिल कोई भी खिलाड़ी टी20 में नहीं, यहां देखें मैच कार्यक्रम और प्लेयर लिस्ट

Highlights Team India Squad For Bangladesh T20 Series: 06 अक्टूबर, पहला टी20 मैच, न्यू माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम, ग्वालियर, शाम 7 बजे Team India Squad For Bangladesh T20 Series: 09 अक्टूबर, दूसरा टी20 मैच, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली, शाम 7 बजे Team India Squad For Bangladesh T20 Series: 12 अक्टूबर, तीसरा टी20 मैच, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद, शाम 7 बजे।

Team India Squad For Bangladesh T20 Series: टेस्ट सीरीज के बाद भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे किसी भी खिलाड़ी को टी20 में जगह नहीं दी गई है। भारतीय टीम भविष्य को ध्यान में रखते हुए युवा टीम पर भरोसा जताया है। हालांकि विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को बाहर का रास्ता जारी है। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ ग्वालियर (6 अक्टूबर), नई दिल्ली (9 अक्टूबर) और हैदराबाद (12 अक्टूबर) में तीन टी20 मैच खेलेगी। हाल में आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों को चुना गया है।

NEWS 🚨 - #TeamIndia's squad for T20I series against Bangladesh announced.



More details here - #INDvBAN — BCCI (@BCCI) September 28, 2024

सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम में केवल एक और सीनियर खिलाड़ी पूर्व टी20 कप्तान हार्दिक पंड्या शामिल हैं। भारत के सबसे तेज गेंदबाज मयंक यादव को शनिवार को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में लगभग पांच महीने के रिहैबिलिटेशन पूरा करने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया।

भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, रियान पराग, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मयंक यादव।

An interesting choice in India's T20I squad for the Bangladesh series 😯 #INDvBAN — ICC (@ICC) September 28, 2024

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने वाले रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को 2021 में संयुक्त अरब अमीरात में निराशाजनक टी20 विश्व कप अभियान के तीन साल बाद टीम में वापस बुलाया गया है। पंड्या और शिवम दुबे के बाद बैकअप ऑलराउंडर नितीश रेड्डी को भी मौका मिला है जो चोट के कारण हाल में जिम्बाब्वे दौरे से बाहर हो गए थे।

रियान पराग, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 15 सदस्यीय टीम में जगह मिली है, जिसमें संजू सैमसन के बाद दूसरे विकेटकीपर के रूप में जितेश शर्मा हैं। सबसे बड़ी हैरानी निश्चित रूप से मयंक का शामिल किया जाना है जिन्होंने अपने आईपीएल के चार में से तीन मैच के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए लगातार 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की जिससे वह लगातार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ रहे जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। आईपीएल के बीच में दिल्ली के 22 वर्षीय मयंक को पेट के निचले हिस्से में खिंचाव के कारण बाहर कर दिया गया था।

हाल में वह एनसीए में प्रतिदिन 14-15 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि रणजी ट्रॉफी में लाल गेंद के प्रारूप में खेलने से पहले राष्ट्रीय चयन समिति और मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए बांग्लादेश श्रृंखला में यह देखने का सबसे अच्छा मौका है कि वह केवल चार ओवर गेंदबाजी करने के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे तालमेल बिठा रहे हैं।

गंभीर की देखरेख में केकेआर के विजयी आईपीएल अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चक्रवर्ती को हाल ही में जिम्बाब्वे और श्रीलंका दौरे पर 14 मैचों में 21 विकेट लेने के बावजूद नजरअंदाज कर दिया गया था। हालांकि समझा जाता है कि गंभीर चक्रवर्ती को लेने के लिए बहुत उत्सुक थे।