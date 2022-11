165 गेंद पर 407 रन...48 चौके और 24 छक्के, 16 साल के भारतीय खिलाड़ी ने मचाया क्रिकेट के मैदान पर धमाल

Highlights कर्नाटक के शिवमोगा के सागर क्रिकेट क्लब की ओर से खेलते हुए तन्मय मंजुनाथ ने रचा इतिहास। तन्मय मंजुनाथ ने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट असोसिएशन (KSCA) के तहत खेले गए वनडे टूर्नामेंट में 407 रनों की पारी खेली। मंजुनाथ ने 165 गेंदों की पारी में 48 चौके लगाए और 24 छक्के भी जड़े।

बेंगलुरु: टी20 वर्ल्ड कप-2022 का खिताब जीतने का भारतीय फैंस का सपना भले ही टूट गया हो लेकिन भारत में क्रिकेट की दीवानगी पर भला इससे कहां फर्क पड़ेगा। देश के कोने-कोने में क्रिकेट की कई प्रतिभाएं मौजूद हैं जो उभरने का प्रयास जारी रखे हुए हैं और भविष्य में संभवत: टीम इंडिया से जुड़ती नजर आएंगी। इन सबके बीच एक युवा भारतीय क्रिकेटर चर्चा में आ गया है। इनका नाम तन्मय मंजुनाथ है और क्रिकेट के मैदान पर जो इन्होंने किया, वह किसी को भी हैरान कर देगा।

तन्मय मंजुनाथ 16 साल के हैं और कर्नाटक के शिमोगा के सागर से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट असोसिएशन (KSCA) के तहत खेले गए 50-50 ओवरों के अंडर-16 इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में इतिहास रचते हुए 407 रनों की धमाकेदार पारी खेली।

सागर क्रिकेट क्लब की ओर से खेलते हुए मंजुनाथ ने 165 गेंदों की पारी में 48 चौके लगाए और 24 छक्के भी जड़े। मंजुनाथ ने यह पारी भद्रावती एनटीसीसी के खिलाफ खेली। तन्मय की धमाकेदार पारी की बदौलत सागर क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 583 रनों का स्करो खड़ा कर दिया।

