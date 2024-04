Hubballi Murder Case: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुबली मर्डर के पीड़ित पिता कांग्रेस पार्षद निरंजन से की मुलाकात

हुबली: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को हुबली-धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमथ के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। हिरेमथ की बेटी नेहा की फैयाज नाम के शख्स ने उसके कॉलेज परिसर में इसलिए हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने उसके प्रपोजल को इनकार कर दिया था। वहीं हुबली हत्याकांड पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने कहा, "पुलिस मामले की जांच कर रही है। सबूत इकट्ठा कर रही है। सरकार और पुलिस, हर कोई चाहता है कि नेहा के आरोपियों को सजा मिलेऔर वह ( आरोपी) पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। नेहा के माता-पिता की स्थिति बहुत खराब है... उनका एकमात्र अनुरोध है कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले। वे चाहते हैं कि उसे मौत की सजा मिले... मैं सभी से अनुरोध करती हूं , कृपया उस लड़की को बदनाम न करें जो अब नहीं है और एक लड़की की हत्या करना या हत्या करना हर चीज का अंतिम परिणाम नहीं है।

चौधरी ने कहा, "नेहा को अपने व्यक्तिगत लाभ या राजनीति के लिए इस्तेमाल न करें... किसी महिला पर आरोप लगाना सही नहीं है और यह एक है दंडनीय अपराध... सभी सबूत ठीक से एकत्र कर लिए गए हैं... अब डीएनए जांच के लिए खून गया है... एक बार जब यह आएगा, तो तीन महीने के भीतर नेहा को न्याय मिल जाएगा...''

