Zero Shadow Day 2024: बेंगलुरु में कल मनाया जाएगा शून्य छाया दिवस, गायब हो जाएगी परछाईं, जानिए क्या है इसका मतलब

Highlights बेंगलुरुवासी बुधवार को 'जीरो शैडो डे' नामक एक दुर्लभ घटना देखेंगे घटना दोपहर 12:17 बजे से 12:23 बजे के बीच घटित होगी जब सूर्य की स्थिति बिल्कुल चरम पर होगी, जिससे सभी छायाएं गायब हो जाएंगी

Zero Shadow Day 2024:बेंगलुरुवासियों को कल एक दिव्य सौगात मिलने वाली है। वे बुधवार को 'जीरो शैडो डे' नामक एक दुर्लभ घटना देखेंगे। घटना दोपहर 12:17 बजे से 12:23 बजे के बीच घटित होगी जब सूर्य की स्थिति बिल्कुल चरम पर होगी, जिससे सभी छायाएं गायब हो जाएंगी। बेंगलुरु के अलावा, कन्याकुमारी, भोपाल, हैदराबाद और मुंबई जैसी जगहों पर भी लोग इस घटना को देख सकते हैं।

शून्य छाया दिवस तब होता है जब सूर्य सीधे ऊपर की ओर स्थित होता है, जिसके परिणामस्वरूप दोपहर के समय वस्तुओं की कोई छाया नहीं पड़ती है। यह घटना आम तौर पर भूमध्य रेखा के पास स्थित क्षेत्रों में होती है, जहां सूर्य का कोण पृथ्वी की सतह पर लगभग लंबवत होता है। परिणामस्वरूप, वस्तुओं की कोई छाया नहीं दिखाई देती है।

जैसे-जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, आकाश में अपनी स्थिति बदलती है, वर्ष के अलग-अलग समय के दौरान अलग-अलग अक्षांशों पर अपने चरम पर पहुंचती है। यह ऋतुओं का निर्माण करता है और सूर्य को भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर और फिर हर साल वापस आने का कारण बनता है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के अनुसार, शून्य छाया दिवस +23.5 और -23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच के स्थानों में साल में दो बार होता है।

Join us on 24 April to celebrate #ZeroShadowDay#ZSD for locations at #Bengaluru latitude



Measure shadow lengths & check out our cool demos! We will work with Bhopal & Chennai to calculate Earth's diameter and rotation speed!@asipoec@CosmosMysuru@doot_iia@IndiaDSTpic.twitter.com/99u9oD3Hy0