Karnataka Murder Case: "मेरे बेटे ने जो किया वो...", आरोपी फैयाज की मां ने नेहा की हत्या पर तोड़ी चु्प्पी, बेटे की तरफ से कही ये बात

Karnataka Murder Case: बेंगलुरु में एक कॉलेज परिसर में कांग्रेस पार्षद की बेटी नेहा की हत्या से लोगों में आक्रोश फैल गया है। कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ ने बेटी की हत्या पर लव जिहाद एंगल होने का दावा किया है जिसके बाद मामले में राजनीति भी तेज हो गई। राज्य में मर्डर केस को लेकर आरोपी फैयाज को सजा देने की मांग उठ रही है। वहीं, फैयाज की मां ने बेटे की करतूत पर चुप्पी तोड़ी और कहा, "मैं कर्नाटक से माफी मांगती हूं, मेरे बेटे ने जो किया गलत किया।"

घटना पर दुख जताते हुए फैयाज की मां ने कहा, "मैं अपने बेटे की ओर से कर्नाटक के सभी लोगों से माफी मांगती हूं। मैं लड़की के माता-पिता से भी माफी मांगती हूं। वह भी मेरी बेटी की तरह है। मैं यहां बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर रही हूं। मुझे पता है कि वे कैसे शोक मना रहे होंगे।"

फैयाज की मां मुमताज ने कहा, "मैं भी उतनी ही दुखी हूं। मेरे बेटे ने जो किया वह गलत है। चाहे कोई भी हो, जो किया गया वह गलत है।"

कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी नेहा हिरेमठ हुबली में बीवी भूमरद्दी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रथम वर्ष की छात्रा थी। गुरुवार शाम करीब 5 बजे नेहा कैंपस के अंदर टहल रही थी तभी फैयाज उससे भिड़ गया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि फैयाज द्वारा उस पर हमला करने से पहले उनके बीच कुछ वाक्यों का आदान-प्रदान हुआ था। पहली बार चाकू लगने के बाद नेहा जमीन पर गिर जाती है और फैयाज उस पर कम से कम छह बार चाकू से वार करता है। फैयाज वहां से भागने लगता है लेकिन कई छात्र उसका पीछा करते हैं।

#WATCH | Bengaluru: Police detained ABVP workers who were protesting outside the residence of Karnataka Home Minister G Parameshwara over the Hubballi murder incident. pic.twitter.com/PfjxrHWFLV