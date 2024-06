T20 World Cup: सुपर 8 मैच में टीम इंडिया में होगा बदलाव! कुलदीप यादव को मिल सकती है जगह, पिच से स्पिनर्स को मदद

Highlights 20 जून को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 सुपर 8 मैच में भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ उतरेगी इस मैच में अंतिम 11 में कुछ बदलाव किया जा सकता है जिस बदलाव की सबसे ज्यादा चर्चा है वह है टीम में कुलदीप की जगह

T20 World Cup Super 8: 20 जून को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 सुपर 8 मैच में भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ उतरेगी। माना जा रहै कि इस मैच में अंतिम 11 में कुछ बदलाव किया जा सकता है। जिस बदलाव की सबसे ज्यादा चर्चा है वह है विराट कोहली के खेलने की जगह और टीम में कुलदीप की जगह।

कोहली को टी20 विश्व कप में यशस्वी जयसवाल से पहले ओपनिंग करने की जिम्मेदारी मिली थी। भारतीय टीम की कुछ चिंताएं भी हैं। इनमें सबसे बड़ी है ओपनिंग जोड़ी के रूप में रोहित शर्मा और विराट कोहली का न चल पाना। हालांकि इसके बाद भी टीम इंडिया में बदलाव की संभावना नहीं है। विराट कोहली मौजूदा टी20 विश्व कप में अभी तक तीन मैच में केवल पांच रन बना पाए हैं।

