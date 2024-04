T20 World Cup: टी20 विश्व कप के लिए BCCI द्वारा केएल राहुल को टीम में नहीं चुने जाने के बाद एलएसजी ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया गुप्त संदेश

Highlights LSG ने सोशल मीडिया पर अपने कप्तान के आगामी T20 WC 2024 के लिए चयन नहीं होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की राहुल को 15 सदस्यीय टीम के साथ-साथ रिजर्व में भी शामिल नहीं किया गया है बीसीसीआई ने दो विशेषज्ञ विकेटकीपरों - संजू सैमसन और ऋषभ पंत को चुना है

T20 World Cup 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जाइंट्स ने सोशल मीडिया पर अपने कप्तान केएल राहुल के आगामी टी20 विश्व कप 2024 के लिए चयन नहीं होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। केएल राहुल को 15 सदस्यीय टीम के साथ-साथ रिजर्व में भी शामिल नहीं किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने दो विशेषज्ञ विकेटकीपरों - संजू सैमसन और ऋषभ पंत को चुना है। एलएसजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर राहुल की एक तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन दिया - "जीरो दिन से हमारा नंबर 1"।

रोहित शर्मा टी20 विश्व कप 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करेंगे और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या उप-कप्तान होंगे। हार्दिक ने आईपीएल 2024 में अच्छी फॉर्म का आनंद नहीं लिया है, लेकिन उन्हें मध्य क्रम के बल्लेबाजी विकल्प और तेज गेंदबाजी की संपत्ति के रूप में चुना गया है। परिणामस्वरूप, भारत ने केवल तीन विशेषज्ञ पेसरों - जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को चुना है, जबकि अवेश खान और खलील अहमद की जोड़ी को रिजर्व में जगह मिली।

Our No.1 since Day Zero 💙 pic.twitter.com/g6em6OnVEu