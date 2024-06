T20 World Cup Final: 'मैन ऑफ द मैच बनेंगे विराट कोहली', टॉस से पहले पूर्व खिलाड़ी ने की भविष्यवाणी

Highlights पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने कहा, विराट कोहली खराब बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं फाइनल में उनके बल्ले से रन आएंगे वेस्टइंडीज में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मुकाबला

T20 World Cup Final: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वेस्टइंडीज में 29 जून को रात 8 बजे टी-20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने के लिए भारी संख्या में फैंस स्टेडियम पहुंच रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है, जिससे भारतीय फैंस गदगद हो गए हैं।

Watch: "Against England, India's victory is a significant one. We have avenged them thoroughly. India has reached the final now, and we hope to win the final. Virat Kohli is not playing bad batting, and in this match, he will be the man of the match," says Former cricketer Atul… pic.twitter.com/vtPAEmNgKP