Rohit Sharma-Rahul Dravid Team India Coach: मनाने की कोशिश की थी, भारतीय टीम के साथ आखिरी टूर्नामेंट, रोहित शर्मा ने कहा- हम सभी के लिए बड़े आदर्श रहे...

Highlights Rohit Sharma-Rahul Dravid Team India Coach: व्यक्तिगत रूप से उसके साथ अपने समय का आनंद लिया। Rohit Sharma-Rahul Dravid Team India Coach: टीम को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए जाने जाते हैं। Rohit Sharma-Rahul Dravid Team India Coach: राहुल की कप्तानी में अपना अंतरराष्ट्रीय करियर शुरू किया था।

Rohit Sharma-Rahul Dravid Team India Coach: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने निवर्तमान मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को पिछले ढाई वर्षों में टीम में उनके व्यापक योगदान को स्वीकार करने के साथ इस जिम्मेदारी को जारी रखने के लिए मनाने की कोशिश की थी। द्रविड़ ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया था कि टी20 विश्व कप भारतीय टीम के साथ उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। रोहित इसके एक दिन बाद राष्ट्रीय टीम में अपने पहले कप्तान के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए।

गौतम गंभीर को द्रविड़ के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है या नहीं। रोहित ने कहा, ‘‘मैंने उन्हें रोकने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसी कई चीजें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना होगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से उसके साथ अपने समय का आनंद लिया।’’

India head coach Rahul Dravid and other members of staff in attendance for @yankees game 🏏⚾#T20WorldCuppic.twitter.com/61CpGLH0O1