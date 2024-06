AUS vs OMA, T20 World Cup 2024: पहले बल्ले से 36 गेंद में 67 रन की धमाकेदार पारी, फिर गेंद से झटके 3 विकेट, ओमान को ऑस्ट्रेलिया से सीखा दिया क्रिकेट

Highlights Australia vs Oman, 10th Match 2024 ICC Men's T20 World Cup: ओमान की टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 125 रन ही बना सकी। Australia vs Oman, 10th Match 2024 ICC Men's T20 World Cup: स्टोइनिस ने तीन ओवर में 19 रन देकर तीन विकेट चटकाये। Australia vs Oman, 10th Match 2024 ICC Men's T20 World Cup: डेविड वॉर्नर ने भी 56 रन की पारी खेली।

Australia vs Oman, 10th Match 2024 ICC Men's T20 World Cup: मार्कस स्टेाइनिस के आक्रामक अर्धशतक और तीन विकेट की बदौलत गत चैम्पियन आस्ट्रेलिया ने टी20 विश्व कप में अपने अभियान का आगाज बृहस्पतिवार को ओमान पर 39 रन से जीत के साथ किया। स्टोइनिस ने 36 गेंद में नाबाद 67 रन बनाये जिसकी मदद से आस्ट्रेलिया ने पांच विकेट पर 164 का स्कोर बनाया। डेविड वॉर्नर ने भी 56 रन की पारी खेली। इसके बाद स्टोइनिस ने तीन ओवर में 19 रन देकर तीन विकेट चटकाये। ओमान की टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 125 रन ही बना सकी।

आस्ट्रेलिया के लिये नाथन एलिस ने 28 रन देकर और आईपीएल स्टार मिचेल स्टार्क ने 20 रन देकर दो दो विकेट लिये। स्टार्क ने ओमान की पारी की तीसरी गेंद पर प्रतीक अठावले (0) को आउट कर दिया। मैदानी अंपायर द्वारा नॉट आउट दिये जाने के बाद आस्ट्रेलिया ने डीआरएस लिया जिसमें फैसला उसके पक्ष में रहा।

एलिस ने कश्यप प्रजापति (सात) को पगबाधा आउट किया जिस पर ओमान ने रिव्यू लिया लेकिन नाकामी हाथ लगी। स्टोइनिस ने पावरप्ले की आखिरी गेंद पर ओमान के कप्तान आकिब इलयास (18) को आउट किया जिनका कैच विकेट के पीछे मैथ्यू वेड ने लपका । स्टोइनिस ने जीशान मकसूद (1) को आठवें ओवर में पवेलियन भेजा।

अयान खान ने 30 गेंद में दो चौकों और दो छक्कों की मदद से 36 रन बनाये और सातवें विकेट के लिये 37 रन की साझेदारी की। इससे पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर आस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 164 रन बनाये । ट्रेविस हेड (12) और कप्तान मिचेल मार्श (14) सस्ते में आउट हो गए । अनुभवी हरफनमौला ग्लेन मैक्सवेल का खराब फॉर्म जारी रहा जो खाता भी नहीं खोल सके।

मेहरान की गेंद पर इलयास ने उनका बेहतरीन कैच लपका । स्टोइनिस और वॉर्नर ने चौथे विकेट के लिये 64 गेंद में 102 रन जोड़े। आस्ट्रेलिया का स्कोर एक समय तीन विकेट पर 50 रन था जिसके बाद इन दोनों ने पारी को संभाला । वॉर्नर 56 रन की पारी के साथ ही टी20 क्रिकेट में आस्ट्रेलिया के लिये सर्वाधिक रन (3,120) बनाने वाले बल्लेबाज हो गए।

जिन्होंने पूर्व कप्तान आरोन फिंच को पछाड़ा । दूसरी ओर स्टेाइनिस ने 36 गेंद की अपनी पारी में दो चौके और छह छक्के लगाये। ओमान के लिये मेहराल खान ने दो विकेट लिये जबकि बिलाल खान और कलीमुल्लाह को एक एक विकेट मिला। इलयास ने चार ओवर में सिर्फ 18 रन दिये लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिल सकी।