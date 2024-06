UGA vs PNG, T20 World Cup 2024: पहली बार रचा इतिहास, पापुआ न्यू गिनी को 77 पर किया ढेर, 10 गेंद पहले 7 विकेट से मारी बाजी, ऐसे किया कारनामा

Highlights Papua New Guinea vs Uganda, 9th Match T20 World Cup 2024: दो जीवनदान मिले और टीम के जीत से तीन रन दूर रहते वह आउट हो गए। Papua New Guinea vs Uganda, 9th Match T20 World Cup 2024: कोई और बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सका। Papua New Guinea vs Uganda, 9th Match T20 World Cup 2024: पहला जीवनदान उस समय मिला जब युगांडा का स्कोर तीन विकेट पर आठ रन था।

Papua New Guinea vs Uganda, 9th Match T20 World Cup 2024: युगांडा ने टी20 विश्व कप में पहली जीत दर्ज करते हुए पापुआ न्यू गिनी को कम स्कोर वाले मैच में तीन विकेट से हराया । युगांडा ने पापुआ न्यू गिनी को 77 रन पर आउट कर दिया लेकिन जवाब में उसके पांच विकेट 26 रन पर गिर गए थे। उसने हालांकि 10 गेंद बाकी रहते सात विकेट खोकर 78 रन बना लिये । रियाजत अली ने 33 रन बनाये लेकिन कोई और बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सका। उन्हें अपनी पारी में दो जीवनदान मिले और टीम के जीत से तीन रन दूर रहते वह आउट हो गए।

A terrific display of bowling from Uganda to restrict PNG 👌

उन्हें पहला जीवनदान उस समय मिला जब युगांडा का स्कोर तीन विकेट पर आठ रन था। इसके बाद पांच विकेट पर 35 रन पर भी उन्हें जीवनदान मिला जब चार्ल्स अमीनी ने उनका कैच छोड़ा। रियाजत और जुमा मियागी (13) ने छठे विकेट के लिये 35 रन की साझेदारी की।

